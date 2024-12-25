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  4. Без Лунина. Автор исторического гола сборной Украины о лучших вратарях
Украина. Премьер лига
25 декабря 2024, 23:10 | Обновлено 25 декабря 2024, 23:20
247
0

Без Лунина. Автор исторического гола сборной Украины о лучших вратарях

Иван Гецко лучшим вратарем Украины считает Анатолия Трубина

25 декабря 2024, 23:10 | Обновлено 25 декабря 2024, 23:20
247
0
Без Лунина. Автор исторического гола сборной Украины о лучших вратарях
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко назвал трех лучших украинских вратарей.

Бронзу его рейтинга занял кипер «Ингульца» Алексей Палмарчук. Второе место в рейтинге Ивана занял голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан. Лучшим украинским вратарем автор уникального достижения украинского футбола считает игрока лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина.

В текущем сезоне Анатолий Трубин провел 22 матча на клубном уровне, из которых половина – на ноль, и пропустил 15 голов.

Ранее сообщалось о том, что Ротань назвал лучших украинских вратарей.

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Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
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