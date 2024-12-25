Без Лунина. Автор исторического гола сборной Украины о лучших вратарях
Иван Гецко лучшим вратарем Украины считает Анатолия Трубина
Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко назвал трех лучших украинских вратарей.
Бронзу его рейтинга занял кипер «Ингульца» Алексей Палмарчук. Второе место в рейтинге Ивана занял голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан. Лучшим украинским вратарем автор уникального достижения украинского футбола считает игрока лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина.
В текущем сезоне Анатолий Трубин провел 22 матча на клубном уровне, из которых половина – на ноль, и пропустил 15 голов.
Ранее сообщалось о том, что Ротань назвал лучших украинских вратарей.
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