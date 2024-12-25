Клубный патриот. Ротань назвал лучших вратарей Украины
Руслан Ротань выделил Анатолия Трубина, Георгия Ермакова и Дмитрия Ризныка
Тренер «Александрии» Руслан Ротань назвал лучших, по его мнению, украинских голкиперов.
Тройку открыл вратарь донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык. Серебро топа получил подопечный Руслана Георгий Ермаков, выступающий в «Александрии». Лучшим же голкипером Украины Ротань назвал кипера лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина.
В текущем сезоне Анатолий Трубин провел 22 матча на клубном уровне, из которых половина – на ноль, и пропустил 15 голов.
Ранее сообщалось о том, что Юрий Максимов назвал трех лучших украинских вратарей.
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