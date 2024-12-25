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Украина. Премьер лига
25 декабря 2024, 20:30 | Обновлено 25 декабря 2024, 20:31
785
0

Клубный патриот. Ротань назвал лучших вратарей Украины

Руслан Ротань выделил Анатолия Трубина, Георгия Ермакова и Дмитрия Ризныка

25 декабря 2024, 20:30 | Обновлено 25 декабря 2024, 20:31
785
0
Клубный патриот. Ротань назвал лучших вратарей Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Тренер «Александрии» Руслан Ротань назвал лучших, по его мнению, украинских голкиперов.

Тройку открыл вратарь донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык. Серебро топа получил подопечный Руслана Георгий Ермаков, выступающий в «Александрии». Лучшим же голкипером Украины Ротань назвал кипера лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина.

В текущем сезоне Анатолий Трубин провел 22 матча на клубном уровне, из которых половина – на ноль, и пропустил 15 голов.

Ранее сообщалось о том, что Юрий Максимов назвал трех лучших украинских вратарей.

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Бенфика чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Анатолий Трубин Дмитрий Ризнык Руслан Ротань Александрия Георгий Ермаков
Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
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