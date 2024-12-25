Клубный патриот. Ротань назвал лучших вратарей Украины

Тренер «Александрии» Руслан Ротань назвал лучших, по его мнению, украинских голкиперов.

Тройку открыл вратарь донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык. Серебро топа получил подопечный Руслана Георгий Ермаков, выступающий в «Александрии». Лучшим же голкипером Украины Ротань назвал кипера лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина.

В текущем сезоне Анатолий Трубин провел 22 матча на клубном уровне, из которых половина – на ноль, и пропустил 15 голов.

Ранее сообщалось о том, что Юрий Максимов назвал трех лучших украинских вратарей.