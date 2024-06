Легендарный экс-игрок Ливерпуля госпитализирован из-за серьезной болезни

Легенда Ливерпуля Алан Хансен госпитализирован из-за серьезной болезни, сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба.

Сообщается, что бывший капитан красных оказался в больнице, будучи серьезно больным. Подробности болезни при этом не раскрываются.

«В настоящее время клуб поддерживает связь с семьей Алана, чтобы оказать поддержку в это трудное время, и наши мысли, желания и надежды с Аланом и всей семьей Хансена. Мы предоставим дальнейшие обновления по мере их получения в надлежащее время, и просим в настоящее время уважать конфиденциальность семьи Хансен», – говорится в заявлении Ливерпуля.

68-летний Хансен отдал Ливерпулю 14 лет игровой карьеры. Вместе с командой он выиграл восемь чемпионских титулов, три европейских кубка, два Кубка Англии и три Кубка лиги.

The thoughts and support of everyone at Liverpool FC are with our legendary former captain Alan Hansen, who is currently seriously ill in hospital.