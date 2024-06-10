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  4. Легендарный экс-игрок Ливерпуля госпитализирован из-за серьезной болезни
Англия
10 июня 2024, 03:16 |
232
0

Легендарный экс-игрок Ливерпуля госпитализирован из-за серьезной болезни

Алан Хансен оказался в больницей

10 июня 2024, 03:16 |
232
0
Легендарный экс-игрок Ливерпуля госпитализирован из-за серьезной болезни
Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Хансен

Легенда Ливерпуля Алан Хансен госпитализирован из-за серьезной болезни, сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба.

Сообщается, что бывший капитан красных оказался в больнице, будучи серьезно больным. Подробности болезни при этом не раскрываются.

«В настоящее время клуб поддерживает связь с семьей Алана, чтобы оказать поддержку в это трудное время, и наши мысли, желания и надежды с Аланом и всей семьей Хансена. Мы предоставим дальнейшие обновления по мере их получения в надлежащее время, и просим в настоящее время уважать конфиденциальность семьи Хансен», – говорится в заявлении Ливерпуля.

68-летний Хансен отдал Ливерпулю 14 лет игровой карьеры. Вместе с командой он выиграл восемь чемпионских титулов, три европейских кубка, два Кубка Англии и три Кубка лиги.

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Ливерпуль болезнь
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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