Легендарный экс-игрок Ливерпуля госпитализирован из-за серьезной болезни
Алан Хансен оказался в больницей
Легенда Ливерпуля Алан Хансен госпитализирован из-за серьезной болезни, сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба.
Сообщается, что бывший капитан красных оказался в больнице, будучи серьезно больным. Подробности болезни при этом не раскрываются.
«В настоящее время клуб поддерживает связь с семьей Алана, чтобы оказать поддержку в это трудное время, и наши мысли, желания и надежды с Аланом и всей семьей Хансена. Мы предоставим дальнейшие обновления по мере их получения в надлежащее время, и просим в настоящее время уважать конфиденциальность семьи Хансен», – говорится в заявлении Ливерпуля.
68-летний Хансен отдал Ливерпулю 14 лет игровой карьеры. Вместе с командой он выиграл восемь чемпионских титулов, три европейских кубка, два Кубка Англии и три Кубка лиги.
The thoughts and support of everyone at Liverpool FC are with our legendary former captain Alan Hansen, who is currently seriously ill in hospital.— Liverpool FC (@LFC) June 9, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лиза Кандыба встречается с Назаром Волошиным
Руслан уверен, что Виктор Цыганков легко отбегает 120 минут