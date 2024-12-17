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  4. «Лучшая новость». Агуэро рассказал про новый контракт Салаха
Англия
17 декабря 2024, 20:34 |
1247
0

«Лучшая новость». Агуэро рассказал про новый контракт Салаха

Серхио Агуэро считает, что Мохамед Салах останется в «Ливерпуле»

17 декабря 2024, 20:34 |
1247
0
«Лучшая новость». Агуэро рассказал про новый контракт Салаха
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Агуэро

Экс-форвард «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро прокомментировал ситуацию с контрактом Мохамеда Салаха:

«Насколько я понимаю, Салах продлил контракт с «Ливерпулем» еще на два сезона. Я думаю, что это должно развеять все сомнения относительно его будущего.

«Он остается ключевым игроком, и новый контракт – лучшая новость, которую мог получить Ливерпуль»

Серхио Агуэро закончил карьеру в ноябре 2021-го из-за проблем с сердцем.

Ранее сообщалось, что Мохамед Салах стал лучшим игроком АПЛ в ноябре.

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Мохамед Салах Серхио Агуэро продление контракта Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: FourFourTwo
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