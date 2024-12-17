«Лучшая новость». Агуэро рассказал про новый контракт Салаха

Экс-форвард «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро прокомментировал ситуацию с контрактом Мохамеда Салаха:

«Насколько я понимаю, Салах продлил контракт с «Ливерпулем» еще на два сезона. Я думаю, что это должно развеять все сомнения относительно его будущего.

«Он остается ключевым игроком, и новый контракт – лучшая новость, которую мог получить Ливерпуль»

Серхио Агуэро закончил карьеру в ноябре 2021-го из-за проблем с сердцем.

Ранее сообщалось, что Мохамед Салах стал лучшим игроком АПЛ в ноябре.