ВИДЕО. Известно, кто стал лучшим игроком АПЛ в ноябре
Мохамед Салах получил признание
Лидер «Ливерпуля» Мохаммед Салах признан лучшим игроком Английской Премьер-лиги по итогам ноября, об этом пишет пресс-служба лиги.
Египтянин принял непосредственное участие в пяти из семи голов мерсисайдцев в трех победных матчах, которые позволили команде комфортно чувствовать себя на вершине турнирной таблицы АПЛ.
В этом сезоне Мохамед Салах провел за Ливерпуль 22 матча, в которых он забил 16 голов и отдал 12 результативных передач.
В настоящее время «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. У подопечных Арне Слота есть в своем активе 35 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» продолжает следить за звездой национальной сборной Украины, выступающей в Испании.
Salah was clutch in November 😤 pic.twitter.com/aQ0H8CQST6— Premier League (@premierleague) December 13, 2024
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