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Англия
13 декабря 2024, 21:07 |
448
1

ВИДЕО. Известно, кто стал лучшим игроком АПЛ в ноябре

Мохамед Салах получил признание

13 декабря 2024, 21:07 |
448
1
ВИДЕО. Известно, кто стал лучшим игроком АПЛ в ноябре
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохаммед Салах

Лидер «Ливерпуля» Мохаммед Салах признан лучшим игроком Английской Премьер-лиги по итогам ноября, об этом пишет пресс-служба лиги.

Египтянин принял непосредственное участие в пяти из семи голов мерсисайдцев в трех победных матчах, которые позволили команде комфортно чувствовать себя на вершине турнирной таблицы АПЛ.

В этом сезоне Мохамед Салах провел за Ливерпуль 22 матча, в которых он забил 16 голов и отдал 12 результативных передач.

В настоящее время «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. У подопечных Арне Слота есть в своем активе 35 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» продолжает следить за звездой национальной сборной Украины, выступающей в Испании.

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Мохамед Салах Ливерпуль лучший игрок Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Английская Премьер-лига
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Комментарии 1
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Катерина Монзуль
На мою думку, найкращим гравцем цього місяця в АПЛ безперечно став Михайло Мудрик. Не розумію цієї упередженості до Михайла в Англії. Схоже настав час Михайлу переїжджати до Каталонії, будут потім в Англії лікті кусати,але то вже їхні проблеми.
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