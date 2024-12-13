ВИДЕО. Известно, кто стал лучшим игроком АПЛ в ноябре

Лидер «Ливерпуля» Мохаммед Салах признан лучшим игроком Английской Премьер-лиги по итогам ноября, об этом пишет пресс-служба лиги.

Египтянин принял непосредственное участие в пяти из семи голов мерсисайдцев в трех победных матчах, которые позволили команде комфортно чувствовать себя на вершине турнирной таблицы АПЛ.

В этом сезоне Мохамед Салах провел за Ливерпуль 22 матча, в которых он забил 16 голов и отдал 12 результативных передач.

В настоящее время «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. У подопечных Арне Слота есть в своем активе 35 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» продолжает следить за звездой национальной сборной Украины, выступающей в Испании.