Другие новости13 декабря 2024, 20:13 |
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Выше Куртуа и Алиссона. Трубин попал в топ-3 лучших вратарей Европы
Выше Куртуа и Алиссона. Трубин попал в топ-3 лучших вратарей Европы
13 декабря 2024, 20:13 |
1037
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Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин попал в тройку лучших вратарей Европы по проценту отраженных ударов.
Рейтинг был составлен на основе статистических данных в топ-7 чемпионатах Старого света. Трубин занял в нем второе место вместе с Диогу Коштой из «Порту» – они отбили 82% ударов, нанесенных по их воротам. Опередил их только испанец Давид де Хеа из «Фиорентины» (83%).
Интересно, что в топ-10 рейтинга нет одних из лучших вратарей мира Тибо Куртуа («Реал») и Алиссона Бекера («Ливерпуль»).
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