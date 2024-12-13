Выше Куртуа и Алиссона. Трубин попал в топ-3 лучших вратарей Европы

Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин попал в тройку лучших вратарей Европы по проценту отраженных ударов.

Рейтинг был составлен на основе статистических данных в топ-7 чемпионатах Старого света. Трубин занял в нем второе место вместе с Диогу Коштой из «Порту» – они отбили 82% ударов, нанесенных по их воротам. Опередил их только испанец Давид де Хеа из «Фиорентины» (83%).

Интересно, что в топ-10 рейтинга нет одних из лучших вратарей мира Тибо Куртуа («Реал») и Алиссона Бекера («Ливерпуль»).