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13 декабря 2024, 20:13 |
1037
1

Выше Куртуа и Алиссона. Трубин попал в топ-3 лучших вратарей Европы

Выше Куртуа и Алиссона. Трубин попал в топ-3 лучших вратарей Европы

13 декабря 2024, 20:13 |
1037
1
Выше Куртуа и Алиссона. Трубин попал в топ-3 лучших вратарей Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин попал в тройку лучших вратарей Европы по проценту отраженных ударов.

Рейтинг был составлен на основе статистических данных в топ-7 чемпионатах Старого света. Трубин занял в нем второе место вместе с Диогу Коштой из «Порту» – они отбили 82% ударов, нанесенных по их воротам. Опередил их только испанец Давид де Хеа из «Фиорентины» (83%).

Интересно, что в топ-10 рейтинга нет одних из лучших вратарей мира Тибо Куртуа («Реал») и Алиссона Бекера («Ливерпуль»).

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Анатолий Трубин Бенфика рейтинг Порту Тибо Куртуа Алиссон Давид Де Хеа Диогу Кошта Фиорентина Реал Мадрид Ливерпуль
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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andre_lui
Де Хеа списали зарано
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