Украинское дерби. Костюк и Снигур сыграют друг против друга в Англии

Состоялась жеребьевка травяного турнира WTA 250 в английском Ноттингеме. В первом круге между собой сыграют украинки Марта Костюк (WTA 20) и Дарья Снигур (WTA 123).

Костюк получила второй номер посева на турнире. Марта после завершения Ролан Гаррос станет первой ракеткой Украины. Марта и Дарья проведут друг с другом второй матч. В 2020 году Костюк победила в полуфинале турнира ITF W60 в Каире.

Турнир в Ноттингеме стартует 10 июня.

Main draw at Nottingham (WTA 250), where Ons Jabeur and Marta Kostyuk are the top seeds.



Emma Raducanu back in action, faces a qualifier in 1R. pic.twitter.com/W5KUMZX6hx