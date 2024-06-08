Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Окончательный список Реброва: без неожиданностей
Чемпионат Европы
08 июня 2024, 11:46 | Обновлено 08 июня 2024, 11:47
1982
16

Окончательный список Реброва: без неожиданностей

Валерий Василенко – о простом выборе наставника «сине-желтых»

08 июня 2024, 11:46 | Обновлено 08 июня 2024, 11:47
1982
16
Окончательный список Реброва: без неожиданностей
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Фактически сразу же после контрольного поединка против сборной Польши, проигранного украинцами 1:3, наставник «сине-желтых» Сергей Ребров огласил окончательный вариант списка игроков, которые будут защищать честь страны на Евро-2024.

Если сравнивать с предварительным списком, который Сергей Станиславович представил публике еще в середине мая, то совпадение стопроцентное. Ребров просто «отсек» шесть человек, которые «сидели на чемоданах» в резервном списке. В итоге Ризнык, Попов, Кабаев, Ярмолюк, Буяльский и Сикан пролетели мимо чемпионата Европы, а все те, кто был в «основном» списке, автоматически перекочевали в окончательный.

По этому поводу можно сделать единственный напрашивающийся вывод: с окончательным списком главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился уже давно. Собственно, уже в мае. И свою определенность он подтвердил и сейчас.

Несомненно, это очень хорошее качество – уверенность главного тренера. Уверенность и в себе, в своем выборе, и в своих подопечных. Однако, с другой стороны, настоящую, подлинную правильность этого выбора подтвердит – или наоборот: не подтвердит – только время. То есть, непосредственно матчи чемпионата Европы.

Однако, в то же время, все вышеизложенное в части уверенности Реброва в своем выборе не значит, что вопросов к его списку нет. Вопросы все равно есть. И, вполне возможно, возникли вопросы не только у меня.

Чтобы проще, понятнее эти возникшие вопросы формулировать, предлагаю рассмотреть окончательный список сборной Украины по игровым звеньям.

Getty Images/Global Images Ukraine

***

Итак, начнем с вратарской позиции. Тут, на мой взгляд (и не только на мой) вопросов быть не может: трех однозначно лучших киперов страны Ребров взял на Евро. Кто из этих трех будет номером один, а кто номером три – то уже другой вопрос. Не предмет дискуссии в нынешней заметке.

И относительно атакующего звена у меня тоже вопросов не возникло. Довбык и Яремчук – лучшие наши нападающие, их разбавил лучший форвард УПЛ Ванат, который по профильным характеристикам является нападающим несколько иного свойства. Сикан, так и не переведенный из резервного списка в основной, очень неплохо провел вторую часть сезона. Но его по манере игры нужно сравнивать не в Ванатом, а с Яремчуком и Довбыком. И сравнения в этой связи будут явно не в пользу молодого «горняка». Так что ничего личного, только бизнес.

А вот дальше вопросов возникает немало.

Начнем с оборонительной линии.

Логику вызова Михайличенко можно объяснить небольшим повреждением Миколенко – безоговорочного основного левофлангового защитника. Насколько я могу понимать, оборонец «Эвертона» уже в порядке. Стало быть, именно он отпашет минимум три матча на турнире, а защитник «Полесья» просидит все время в глубоком запасе.

Если Ребров видел тенденцию восстановления Миколенко после повреждения, а он не видеть ее не мог, то в таком случае мог бы найти кандидата на другую позицию. То бишь, пожертвовать априори резервным Михайличенко взамен на, скажем, Буяльского.

Признаюсь, для меня лично очередное игнорирование лучшим футболистом «Динамо» последних лет, а параллельно и лучшим футболистом УПЛ нынешнего сезона по оценкам нашего сайта – вопрос, мягко говоря, непонятный. С одной стороны, Ребров вызывает в сборную Ярмоленко и Степаненко, которые только-только восстановились после травм, вызывает не имевших нормальной игровой практики Малиновского и Зинченко, вызывает из бельгийского захолустья Сидорчука, но не вызывает одного из самых стабильных игроков чемпионата страны. Для меня это нонсенс.

Getty Images/Global Images Ukraine

Да, я понимаю, что те, кого я назвал перед Буяльским – фактически «памятники». Их Ребров не мог не вызвать. Но, к сожалению, «памятники» в футбол играют лишь по большим праздникам. Хорошо, если на момент проведения Евро как раз выпадет этот праздник.

Не вызвал Ребров и Пихаленка. Опять-таки, резонной причиной невызова новоиспеченного динамовца является травма, от которой он только оклемался. Но ведь Ярмоленко и Степаненко пребывают в таком же статусе.

Но вернемся к защите. В качестве замены основных центрбеков Забарного и Матвиенко наставник «сине-желтых» вызвал Сватка, Таловерова и Бондаря. Я не вижу ни один параметр, по которому эта троица сильнее Дениса Попова.

Ну да ладно, это можно считать вкусовщиной. Или наоборот – индивидуальным взглядом на ситуацию. Как, например, отсутствие в списке Караваева. Александр в недавно завершившемся сезоне не был основной опцией для Шовковского при выборе правого защитника, стало быть, невызов динамовца в сборную можно считать логичным.

***

О полузащитниках я упомянул выше. Повторюсь еще раз: для меня выбор Реброва в этом игровом звене – наиболее дискуссионный. Кроме Буяльского и Пихаленка, которые, на мой субъективный взгляд, заслужили вызов на Евро, на аналогичный вызов заслужил и Ярмолюк. И, возможно, Кабаев. Хотя в этом случае я не буду рвать на себе рубашку: всех ведь достойных в один список не упечешь. Все равно будут и обиженные, и разочарованные.

Резюмируя вышеизложенное, отмечу, что окончательный вариант списка Реброва не стал откровением. Однако не стал и панацеей. На мой взгляд. Считаю, что как минимум четверых игроков (Попов, Буяльский, Ярмолюк и Пихаленок) Сергей Станиславович мог включить в свой окончательный вариант. Я указал, вместо кого: вместо «памятников».

Но по факту имеем то, что имеем.

Мне импонирует уверенность Реброва в своем выборе. Ему ведь отвечать за результат.

Я очень хочу надеяться, что после Евро Ребров не пожалеет о своем выборе.

По теме:
Михал СКУРАСЬ: «Перед матчем мы тренировали стандарты»
Бартош САЛАМОН: «У Украины много игроков мирового уровня»
Тренер Польши поделился выводами из матча против Украины
сборная Украины по футболу Сергей Ребров Евро-2024 статьи эксклюзив
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Польша – Украина – 3:1. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор
Футбол | 08 июня 2024, 00:41 1
Польша – Украина – 3:1. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор
Польша – Украина – 3:1. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Варшаве

Битва за Кубок Стэнли: атака Эдмонтона против опыта Флориды
Хоккей | 08 июня 2024, 11:45 5
Битва за Кубок Стэнли: атака Эдмонтона против опыта Флориды
Битва за Кубок Стэнли: атака Эдмонтона против опыта Флориды

Флорида идет за первым титулом, Эдмонтон может вернуть трофей в Канаду

Неудача сборной в Варшаве, Ребров назвал состав на ЧЕ, Дикий возглавил УПЛ
Футбол | 08.06.2024, 11:35
Неудача сборной в Варшаве, Ребров назвал состав на ЧЕ, Дикий возглавил УПЛ
Неудача сборной в Варшаве, Ребров назвал состав на ЧЕ, Дикий возглавил УПЛ
Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент
Бокс | 08.06.2024, 08:33
Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент
Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент
Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
Футбол | 07.06.2024, 23:39
Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
Комментарии 16
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex Komnin
Знов якийсь "динамівський" погляд від автора...Нащо націоналу Попов? Це некерована людина, котра в будь-який момент може дістатися червоної. Це не гравець взагалі. Бондар також не виблискує, але той хоча б дісціплінований. А це близнюк Гармаша на полі. Треба вже просто забути про Попова, він неадекват.
Піхальонок - нащо він, коли є досвідчені Степаненко та Сидорчук (на заміну), та якісний Бражко? Треба награвати юнака, а не Піхальонка.. Буяльський під тиском починає просідати, що коштуватиме гри команді. Ярмолюк - молодий, він не міг відчепити Яремчука, а нащо тоді ще один нападник. 
Ответить
+3
Показать Скрыть 6 ответов
Limb.Yuri
Якщо відверто і Бондар, і Попов дуже слабі захистники, рівень Хуста, і для збірної без різниці хто поїде на Євро. Питання по Ярмоленку нема, але зараз це гравець з 60 хвилини. Хочеться побажати нашим віру в перемогу та об'єктивного суддівства!
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Тут все самые сильные наши игроки.
Но у нас тут комментаторы есть куда лучше и больше опыта имеют чем ребров.
И вообще не дай бог Евро мы не выиграем надо увольнять Реброва
Ответить
+2
Показать Скрыть 4 ответа
AK.228
Василенко не стає розумнішим … погана стаття 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
07.06.2024, 22:29 14
Футбол
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
07.06.2024, 09:01 3
Футбол
Европейский гранд нацелился на Лунина. Андрею дали важное обещание
Европейский гранд нацелился на Лунина. Андрею дали важное обещание
07.06.2024, 06:59 13
Футбол
Теофимо Лопес дал оценку исходу боя Усик – Фьюри
Теофимо Лопес дал оценку исходу боя Усик – Фьюри
07.06.2024, 12:54 1
Бокс
«Что происходит?». Усик рассказал о реакции на перенос боя с Фьюри
«Что происходит?». Усик рассказал о реакции на перенос боя с Фьюри
07.06.2024, 12:52 1
Бокс
Назван лучший вратарь сезона. Какое место в рейтинге занял Лунин?
Назван лучший вратарь сезона. Какое место в рейтинге занял Лунин?
06.06.2024, 12:41
Футбол
Промоутер назвал боксера, который станет кошмаром для Усика, Фьюри и Джошуа
Промоутер назвал боксера, который станет кошмаром для Усика, Фьюри и Джошуа
06.06.2024, 16:52 19
Бокс
Известный ресурс привел примеры, почему Усику нельзя возвращаться в крузера
Известный ресурс привел примеры, почему Усику нельзя возвращаться в крузера
07.06.2024, 16:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем