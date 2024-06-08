Окончательный список Реброва: без неожиданностей

Фактически сразу же после контрольного поединка против сборной Польши, проигранного украинцами 1:3, наставник «сине-желтых» Сергей Ребров огласил окончательный вариант списка игроков, которые будут защищать честь страны на Евро-2024.

Если сравнивать с предварительным списком, который Сергей Станиславович представил публике еще в середине мая, то совпадение стопроцентное. Ребров просто «отсек» шесть человек, которые «сидели на чемоданах» в резервном списке. В итоге Ризнык, Попов, Кабаев, Ярмолюк, Буяльский и Сикан пролетели мимо чемпионата Европы, а все те, кто был в «основном» списке, автоматически перекочевали в окончательный.

По этому поводу можно сделать единственный напрашивающийся вывод: с окончательным списком главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился уже давно. Собственно, уже в мае. И свою определенность он подтвердил и сейчас.

Несомненно, это очень хорошее качество – уверенность главного тренера. Уверенность и в себе, в своем выборе, и в своих подопечных. Однако, с другой стороны, настоящую, подлинную правильность этого выбора подтвердит – или наоборот: не подтвердит – только время. То есть, непосредственно матчи чемпионата Европы.

Однако, в то же время, все вышеизложенное в части уверенности Реброва в своем выборе не значит, что вопросов к его списку нет. Вопросы все равно есть. И, вполне возможно, возникли вопросы не только у меня.

Чтобы проще, понятнее эти возникшие вопросы формулировать, предлагаю рассмотреть окончательный список сборной Украины по игровым звеньям.

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Итак, начнем с вратарской позиции. Тут, на мой взгляд (и не только на мой) вопросов быть не может: трех однозначно лучших киперов страны Ребров взял на Евро. Кто из этих трех будет номером один, а кто номером три – то уже другой вопрос. Не предмет дискуссии в нынешней заметке.

И относительно атакующего звена у меня тоже вопросов не возникло. Довбык и Яремчук – лучшие наши нападающие, их разбавил лучший форвард УПЛ Ванат, который по профильным характеристикам является нападающим несколько иного свойства. Сикан, так и не переведенный из резервного списка в основной, очень неплохо провел вторую часть сезона. Но его по манере игры нужно сравнивать не в Ванатом, а с Яремчуком и Довбыком. И сравнения в этой связи будут явно не в пользу молодого «горняка». Так что ничего личного, только бизнес.

А вот дальше вопросов возникает немало.

Начнем с оборонительной линии.

Логику вызова Михайличенко можно объяснить небольшим повреждением Миколенко – безоговорочного основного левофлангового защитника. Насколько я могу понимать, оборонец «Эвертона» уже в порядке. Стало быть, именно он отпашет минимум три матча на турнире, а защитник «Полесья» просидит все время в глубоком запасе.

Если Ребров видел тенденцию восстановления Миколенко после повреждения, а он не видеть ее не мог, то в таком случае мог бы найти кандидата на другую позицию. То бишь, пожертвовать априори резервным Михайличенко взамен на, скажем, Буяльского.

Признаюсь, для меня лично очередное игнорирование лучшим футболистом «Динамо» последних лет, а параллельно и лучшим футболистом УПЛ нынешнего сезона по оценкам нашего сайта – вопрос, мягко говоря, непонятный. С одной стороны, Ребров вызывает в сборную Ярмоленко и Степаненко, которые только-только восстановились после травм, вызывает не имевших нормальной игровой практики Малиновского и Зинченко, вызывает из бельгийского захолустья Сидорчука, но не вызывает одного из самых стабильных игроков чемпионата страны. Для меня это нонсенс.

Getty Images/Global Images Ukraine

Да, я понимаю, что те, кого я назвал перед Буяльским – фактически «памятники». Их Ребров не мог не вызвать. Но, к сожалению, «памятники» в футбол играют лишь по большим праздникам. Хорошо, если на момент проведения Евро как раз выпадет этот праздник.

Не вызвал Ребров и Пихаленка. Опять-таки, резонной причиной невызова новоиспеченного динамовца является травма, от которой он только оклемался. Но ведь Ярмоленко и Степаненко пребывают в таком же статусе.

Но вернемся к защите. В качестве замены основных центрбеков Забарного и Матвиенко наставник «сине-желтых» вызвал Сватка, Таловерова и Бондаря. Я не вижу ни один параметр, по которому эта троица сильнее Дениса Попова.

Ну да ладно, это можно считать вкусовщиной. Или наоборот – индивидуальным взглядом на ситуацию. Как, например, отсутствие в списке Караваева. Александр в недавно завершившемся сезоне не был основной опцией для Шовковского при выборе правого защитника, стало быть, невызов динамовца в сборную можно считать логичным.

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О полузащитниках я упомянул выше. Повторюсь еще раз: для меня выбор Реброва в этом игровом звене – наиболее дискуссионный. Кроме Буяльского и Пихаленка, которые, на мой субъективный взгляд, заслужили вызов на Евро, на аналогичный вызов заслужил и Ярмолюк. И, возможно, Кабаев. Хотя в этом случае я не буду рвать на себе рубашку: всех ведь достойных в один список не упечешь. Все равно будут и обиженные, и разочарованные.

Резюмируя вышеизложенное, отмечу, что окончательный вариант списка Реброва не стал откровением. Однако не стал и панацеей. На мой взгляд. Считаю, что как минимум четверых игроков (Попов, Буяльский, Ярмолюк и Пихаленок) Сергей Станиславович мог включить в свой окончательный вариант. Я указал, вместо кого: вместо «памятников».

Но по факту имеем то, что имеем.

Мне импонирует уверенность Реброва в своем выборе. Ему ведь отвечать за результат.

Я очень хочу надеяться, что после Евро Ребров не пожалеет о своем выборе.