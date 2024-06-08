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  4. Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
Чемпионат Европы
08 июня 2024, 00:05 | Обновлено 08 июня 2024, 00:21
2294
11

Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июня

08 июня 2024, 00:05 | Обновлено 08 июня 2024, 00:21
2294
11
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым сформировал официальную заявку команды на финальную часть Евро-2024.

Заявка сборной Украины на Евро-2024

Вратари: 1. Георгий Бущан («Динамо» Киев), 12. Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), 23. Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: 22. Николай Матвиенко, 2. Ефим Конопля, 21. Валерий Бондарь (все — «Шахтер» Донецк), 24. Александр Тымчик («Динамо» Киев), 16. Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), 13 .Илья Забарный («Борнмут», Англия), 3. Александр Сваток (СК «Днепр-1» Днепр), 4. Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), 26. Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир).

Полузащитники: 7. Андрей Ярмоленко, 19. Николай Шапаренко, 18. Владимир Бражко (все – «Динамо» Киев), 6. Тарас Степаненко, 20. Александр Зубков, 14. Георгий Судаков (все – «Шахтер» Донецк), 17. Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), 15. Виктор Цыганков («Жирона», Испания), 10. Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), 5. Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), 8. Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия).

Форварды: 11. Артем Довбик («Жирона», Испания), 9. Роман Яремчук («Валенсия», Испания), 25. Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Украинцы сыграют в групповом раунде в квартете Е со сборными Румынии, Словакии и Бельгии.

Календарь матчей группы Е на Евро-2024

  • 17.06. Румыния – Украина. Арена Мюнхен. Мюнхен. 16:00
  • 17.06. Бельгия – Словакия. Франкфурт-Штадион. Франкфурт-на-Майне. 19:00
  • 21.06. Словакия – Украина. Дюссельдорф-Арена. Дюссельдорф. 16:00
  • 22.06. Бельгия – Румыния. Штадион Кельн. Кельн. 22:00
  • 26.06. Словакия – Румыния. Франкфурт-Штадион. Франкфурт-на-Майне. 19:00
  • 26.06. Украина – Бельгия. Арена Штутгарт. Штутгарт. 19:00

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Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 12
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Leon1993
Гарно попрацювали над відео!!Молодці!!!
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+3
romeo_xai
Вихід з групи буде успіхом. Найбільш розпіарене покоління за всі часи. Планку 1/4  на 100% не піднімуть
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+1
Alexander Киев
Бущан, Тимчик, Бондар, Михайличенко, Сидорчук - не рівень збірної. Ці гравці навіть зараз не основа, тому на їх місце краще би визвали молодих гравців. 
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
roman75zpr
Что ему с Буяльским не так?
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0
Sunrise
Гарно оголосили, дуже сподобалося!
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0
Archie1991
Побачили сьогодні "найсильнішу збірну за всі часи" як казав Ярмоленко. 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Выталкиватель парашутистов
Когда сборной рулил Блохин, то он, за попадания в список сборников брал 50 тысяч баксов. Платил или клуб или сам футболист. Не думаю, что при Реброве что-то изменилось, может только сумма стала гораздо больше.... Туда ребята случайно не попадают, как думают те, кто в танке.
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-5
TolsTIyELF
Ребров берёт не лучший а тех кто ему нравится. Ну посмотрим. 
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-6
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