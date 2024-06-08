Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июня
Тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым сформировал официальную заявку команды на финальную часть Евро-2024.
Заявка сборной Украины на Евро-2024
Вратари: 1. Георгий Бущан («Динамо» Киев), 12. Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), 23. Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).
Защитники: 22. Николай Матвиенко, 2. Ефим Конопля, 21. Валерий Бондарь (все — «Шахтер» Донецк), 24. Александр Тымчик («Динамо» Киев), 16. Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), 13 .Илья Забарный («Борнмут», Англия), 3. Александр Сваток (СК «Днепр-1» Днепр), 4. Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), 26. Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир).
Полузащитники: 7. Андрей Ярмоленко, 19. Николай Шапаренко, 18. Владимир Бражко (все – «Динамо» Киев), 6. Тарас Степаненко, 20. Александр Зубков, 14. Георгий Судаков (все – «Шахтер» Донецк), 17. Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), 15. Виктор Цыганков («Жирона», Испания), 10. Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), 5. Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), 8. Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия).
Форварды: 11. Артем Довбик («Жирона», Испания), 9. Роман Яремчук («Валенсия», Испания), 25. Владислав Ванат («Динамо» Киев).
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Украинцы сыграют в групповом раунде в квартете Е со сборными Румынии, Словакии и Бельгии.
Календарь матчей группы Е на Евро-2024
- 17.06. Румыния – Украина. Арена Мюнхен. Мюнхен. 16:00
- 17.06. Бельгия – Словакия. Франкфурт-Штадион. Франкфурт-на-Майне. 19:00
- 21.06. Словакия – Украина. Дюссельдорф-Арена. Дюссельдорф. 16:00
- 22.06. Бельгия – Румыния. Штадион Кельн. Кельн. 22:00
- 26.06. Словакия – Румыния. Франкфурт-Штадион. Франкфурт-на-Майне. 19:00
- 26.06. Украина – Бельгия. Арена Штутгарт. Штутгарт. 19:00
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