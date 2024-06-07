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Италия
07 июня 2024, 02:56 | Обновлено 07 июня 2024, 02:57
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Легенда Милана близок к назначению на пост главного тренера Монцы

Алессандро Неста примет клуб Серии А

07 июня 2024, 02:56 | Обновлено 07 июня 2024, 02:57
30
0
Легенда Милана близок к назначению на пост главного тренера Монцы
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Неста

Бывший защитник «Лацио», Милана и сборной Италии Алессандро Неста в ближайшие дни возглавит «Монцу», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно его информации, стороны уладили детали контракта. На своем новом месте легенда Серии А заменит Раффаэле Палладино, который ушел в «Фиорентину».

Последним местом работы Несты была Реджана из Серии Б. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла 11-е место по итогам сезона. Специалист также работал с «Перуджей» и «Фрозиноне».

«Монца» в прошедшем сезоне финишировала на 12-м месте в турнирной таблице Серии А.

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Алессандро Неста Монца Серия A назначение тренера
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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