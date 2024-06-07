Легенда Милана близок к назначению на пост главного тренера Монцы
Алессандро Неста примет клуб Серии А
Бывший защитник «Лацио», Милана и сборной Италии Алессандро Неста в ближайшие дни возглавит «Монцу», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Согласно его информации, стороны уладили детали контракта. На своем новом месте легенда Серии А заменит Раффаэле Палладино, который ушел в «Фиорентину».
Последним местом работы Несты была Реджана из Серии Б. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла 11-е место по итогам сезона. Специалист также работал с «Перуджей» и «Фрозиноне».
«Монца» в прошедшем сезоне финишировала на 12-м месте в турнирной таблице Серии А.
🔴🇮🇹 Alessandro Nesta, set to sign as new Monza head coach to replace Raffaele Palladino.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2024
Verbal agreement in place and now set to be completed. pic.twitter.com/td3gsxtyEM
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