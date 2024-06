Легенда Милана близок к назначению на пост главного тренера Монцы

Бывший защитник «Лацио», Милана и сборной Италии Алессандро Неста в ближайшие дни возглавит «Монцу», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно его информации, стороны уладили детали контракта. На своем новом месте легенда Серии А заменит Раффаэле Палладино, который ушел в «Фиорентину».

Последним местом работы Несты была Реджана из Серии Б. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла 11-е место по итогам сезона. Специалист также работал с «Перуджей» и «Фрозиноне».

«Монца» в прошедшем сезоне финишировала на 12-м месте в турнирной таблице Серии А.

