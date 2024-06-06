Топ-10 событий УПЛ завершившегося сезона

Сезон УПЛ 2023/2024 уже стал историей. Sport.ua резюмирует эту историю, выделяя самое главное и самое интересное.

Вашему вниманию – десять самых топовых (на наш взгляд) событий, которые и сделали этот сезон не похожим на предыдущий.

Луческу покинул Динамо

ФК Динамо. Мирча Луческу

Экс-тренер «Шахтера» в «Динамо» начал «за здравие», а закончил «за упокой». Это избытое определение касается как и всего периода работы Мирчи Луческу в киевском клубе, так и исключительно нынешнего сезона.

С первых туров «бело-синие» под руководством опытнейшего румынского тренера демонстрировали яркую игру в атаке, но очень слабую игру в обороне. Тем не менее, на старте сезона казалось, что Ярмоленко и компании удастся удержать игровой баланс на уровне «мы вам все равно забьем больше, чем вы нам». К сожалению для болельщиков «Динамо», после резвого старта начался кризис. А конкретно – в десяти поединках динамовцы под руководством Луческу добыли пять побед, одну ничью и четыре поражения.

После лобового поединка против «Шахтера», который «Динамо» проиграло 0:1, Луческу ушел из команды. Ушел сам. Вместо него рулить коллективом стал его ассистент Александр Шовковский. Ему удалось улучшить и результаты, и микроклимат, но стать чемпионом не получилось: «Шахтер» оказался сильнее.

Пушич пришел на смену ван Леувена

ФК Шахтер. Марино Пушич

Как пришел, так и ушел. Назначение бывшего наставника «Зари» ван Леувена на соответствующий пост в «Шахтере» многими было воспринято с непониманием. Это мягко говоря. Голландцу «инкриминировали» слишком примитивный футбол, с которым ему не удастся стать своим на новом рабочем месте. В общем, все так и случилось: Патрик не прижился в «Шахтере». Его эксперименты завершились плачевно: и с тактикой, и с составом. Во главе «горняков» ван Леувен провел лишь девять матчей, в которых добыл пять побед, и был отправлен в отставку.

Ему на смену пришел босниец Марино Пушич, работавший ассистентом Арне Слота в «Фейеноорде». Чем отличался Пушич от своего предшественника? На этот вопрос очень ярко ответил полузащитник дончан Георгий Судаков: «За 15 минут общения с новым тренером мы поняли больше, нежели за предыдущие три месяца». Пушич поставил «Шахтеру» вменяемый и одновременно зрелищный футбол, направленный на доминацию и владение мячом.

Битва аутсайдеров

Если вопрос с чемпионством решился за три тура до конца сезона, то ситуация на противоположной ступеньке турнирной таблицы разрешилась лишь в последний игровой день. Уже к концу апреля определились все четыре команды, которые и соперничали между собой – кто вылетит в первую лигу напрямую, а кто будет играть переходные матчи за право остаться в УПЛ. Этот квартет – «Оболонь», «Верес», «Минай» и «Металлист 1925». От тура к туру эти команды менялись местами. Иногда в зону вылета приближались и другие команды: «Колос», «Александрия», «Заря», «Черноморец».

В итоге, как было сказано выше, все решилось в последнем туре. «Минай» и «Металлист 1925» стали главными неудачниками сезона: они напрямую выбыли в первую лигу. А вот «Верес» и «Оболонь» попытаются продлить элитную прописку в матчах плей-офф (против «Эпицентра» и «Левого Берега» соответственно).

Крах Металлиста 1925

ФК Металлист 1925

В первой части сезона харьковчане не особо радовали своих болельщиков. Однако команда держалась на относительно безопасном расстоянии от группы аутсайдеров. И когда на зимних каникулах ее возглавил бывший наставник «Ворсклы» Виктор Скрипник, казалось, что вот теперь-то «Металлист 1925» по-настоящему воспрянет духом и расправит крылья. «Виктор Анатольевич поможет достойно представлять Харьков в Лиге чемпионов», – вот такими громкими заявлениями новое руководство клуба проанонсировало нового главного тренера, которому в помощь прикупило Дениса Гармаша и Владлена Юрченко.

Однако в итоге новый проект под названием «Металлист 1925» оказался пшиком. Скрипник так и не сумел разобраться во вверенной ему команде, команда так и не поняла, в какой именно футбол пытался играть ее тренер. Как итог – лишь одна победа в весенней части сезона. И закономерный вылет этажем ниже.

Гегемония Шахтера

ФК Шахтер

«Оранжево-черные» выиграли и чемпионат, и Кубок Украины. Пока «Шахтер» имел меньше сыгранных матчей, чем «Кривбасс», «Днепр-1» и «Полесье», то складывалось впечатление, что и в нынешнем сезоне за национальное «золото» будут бороться сразу несколько команд. Но это только казалось.

Когда «горняки» (и динамовцы) сравнялись с оппонентами в графе «сыгранные матчи», тут и оказалось, что на чемпионскую корону реально претендуют лишь «горняки» и динамовцы.

«Горняки» в чемпионском забеге оказались успешнее своего извечного оппонента, ибо имели и более солидный состав, и более длинную скамью для запасных. Эти два главных фактора и предопределили итоговый успех «Шахтера».

Рух – главная отдушина сезона

ФК Рух

После неудачного минувшего сезона «Рух» практически все записывали к аутсайдерам сезона 2023/2024. И для такой аргументации было достаточно аргументов, ведь бюджет «Руха» по сравнению даже с середняками – значительно ниже, к тому же львовская команда – самая молодая (по среднему возрасту) в УПЛ.

Однако выступление подопечных Виталия Пономарева в нынешнем сезоне посрамило скептиков. На протяжении фактически всего чемпионата «желто-черные» не выпадали из лидирующей группы. Более того, манера игры львовской команды стала узнаваемой: атакующая интенсивная игра, заточенная на контроль мяча. Молодые дарования «Руха» - Слюбик, Дидык, Квасница, Пастух – стали открытиями сезона и лакомым куском для более именитых клубов. Итоговое шестое место – очень неплохо для недавних ноунеймов. Для полного счастья не хватило мелочи: выхода в еврокубки.

Минай: а чудо было очень близко

Под руководством Владимира Шарана «Минай» оказался однозначно худшей командой первой части сезона. Закарпатцы не одержали ни одной победы. Похоже, Шаран выжал из них все, что можно было выжать. И когда опытный тренер покинул команду, а клубное руководство огласило зимой курс на омоложение и собственных воспитанников, для многих стало понятно, что «Минай» уже начал прощаться с УПЛ.

Однако далее, то бишь во второй части сезона, началось самое интересное. «Минай» возглавил Желько Любенович, и под руководством молодого тренера, не имеющего должного опыта, команда раскрепостилась и начала играть, а не мучиться. Начала давать результат. А камбэки в исполнении «Миная» стали настоящей фишкой финишного отрезка чемпионата.

В 16 матчах под руководством Любеновича «Минай» добыл пять побед и четыре ничьи – подобного команде Шарана и не снилось. В любом случае, Любеновича и его «Минай» можно считать одним из главных открытий сезона. Однако спасти свою команду от вылета Желько так и не удалось.

Провал Ротаньбола

На протяжении почти всего сезона «Александрию» лихорадило. Причем лихорадило не по-детски. Начав чемпионат с двух побед, затем «Александрия» погрузилась в пучину хаоса. Команда проигрывала матч за матчем, следствием чего стала ее барражирование в лагерь аутсайдеров. Ротань не раз и не два собирался покинуть команду, но в итоге почему-то так и не решился это сделать.

Шараханья и метания «Александрии» во многом связаны с метаньями и шараханьями ее наставника. По факту, Ротань так и не нашел оптимального соотношения между молодыми игроками и опытными, между контролем мяча и игрой от обороны. Лишь на финише сезона «Александрия» и ее тренер пришли в себя. И финишировали на относительно высоком восьмом месте в таблице. Но по сути - это провал. В первую очередь – провал тренерский.

Успех Кривбасса

ФК Кривбасс

Можно по-разному относится к нынешнему «Кривбассу». Кому-то очень импонирует игра подопечных Юрия Вернидуба, кто-то усматривает в криворожском клубе «двойное дно» - дескать, это «президентская команда», но если быть действительно объективным, то прогресс «Кривбасса» просто нельзя не отметить.

Команда Юрия Вернидуба стала «осенним чемпионом». Да, с оговоркой, что «Шахтер» и «Динамо» провели меньше матчей, но все равно футбол, который «проповедовали» криворожане, радовал глаз. Этот футбол был чем-то похож на прошлогодний футбол «Зари» под руководством ван Леувена: вертикальный, акцентированный на фланговую работу и быстрые переходы от защиты в атаку.

Весной «Кривбасс» немного сбавил обороты. Как и его тренер. Но своего не упустил: завоевал бронзу. Если учесть, что и в финансовом, и в кадровом аспекте «Кривбасс» уступает не только двум грандам, но и еще пару-тройке команд, то это неоспоримое достижение.

Матч сезона: Шахтер – Кривбасс

ФК Шахтер

Наверное, самый яркий поединок сезона. «Осенний чемпион» бросил вызов действующему чемпиону. И проиграл. Точнее, был разбит вдребезги – 2:5. После того поединка команду Юрия Вернидуба перестали ассоциировать как одного из главных фаворитов в борьбе за золотые награды. И наоборот: команду Марино Пушича именно после того зрелищного матча стали называть реальным претендентом на чемпионскую корону.

«Шахтер» в той игре блестяще продемонстрировал на практике теорию Пушича «контролированного хаоса»: «горняки» менялись функциями и позициями, атакующее звено отрабатывало в защите, а оборонцы – в атаке.

Возможно, если бы тренер «Кривбасса» Вернидуб не побоялся сыграть против «Шахтера» в свой футбол – на равных, на встречных курсах, не отдал бы сопернику инициативу и мяч, криворожане и не проиграли бы так звучно. Но получилось так, как получилось. Получилось красиво. Одним – красиво победить, другим – не менее красиво проиграть.