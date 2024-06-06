Легендарный игрок Реала остается в Мадриде. Стали известны детали контракта
Лука Модрич будет играть за сливочных еще как минимум один сезон
38-летний хорватский легендарный полузащитник Лука Модрич остается в мадридском «Реале».
Как сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, стороны продлили контракт еще на 1 сезон – до лета 2025 года.
Источник утверждает, что все необходимые бумаги уже подписаны. Официально о продлении соглашения королевский клуб объявит в ближайшее время.
Модрич играет за «Реал» с 2012 года. В кампании 2023/24 Лука принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами.
Ранее Лука высказался о возможном завершении карьеры.
🚨🤍 Luka Modrić has signed his new contract valid until June 2025, Real Madrid have just counter-signed it.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2024
Done, sealed, completed.
Modrić stays for one more season. 🔟✨ pic.twitter.com/6bfip9rJow
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