Легендарный игрок Реала остается в Мадриде. Стали известны детали контракта

38-летний хорватский легендарный полузащитник Лука Модрич остается в мадридском «Реале».

Как сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, стороны продлили контракт еще на 1 сезон – до лета 2025 года.

Источник утверждает, что все необходимые бумаги уже подписаны. Официально о продлении соглашения королевский клуб объявит в ближайшее время.

Модрич играет за «Реал» с 2012 года. В кампании 2023/24 Лука принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами.

Ранее Лука высказался о возможном завершении карьеры.

🚨🤍 Luka Modrić has signed his new contract valid until June 2025, Real Madrid have just counter-signed it.



Done, sealed, completed.



Modrić stays for one more season. 🔟✨ pic.twitter.com/6bfip9rJow