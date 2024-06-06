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  4. Легендарный игрок Реала остается в Мадриде. Стали известны детали контракта
Испания
06 июня 2024, 04:25 |
717
0

Легендарный игрок Реала остается в Мадриде. Стали известны детали контракта

Лука Модрич будет играть за сливочных еще как минимум один сезон

06 июня 2024, 04:25 |
717
0
Легендарный игрок Реала остается в Мадриде. Стали известны детали контракта
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

38-летний хорватский легендарный полузащитник Лука Модрич остается в мадридском «Реале».

Как сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, стороны продлили контракт еще на 1 сезон – до лета 2025 года.

Источник утверждает, что все необходимые бумаги уже подписаны. Официально о продлении соглашения королевский клуб объявит в ближайшее время.

Модрич играет за «Реал» с 2012 года. В кампании 2023/24 Лука принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами.

Ранее Лука высказался о возможном завершении карьеры.

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Лука Модрич Реал Мадрид продление контракта Фабрицио Романо
Даниил Агарков Источник: Фабрицио Романо
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