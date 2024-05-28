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Испания
28 мая 2024, 07:48 | Обновлено 28 мая 2024, 07:52
1167
0

Легендарный партнер Лунина высказался о завершении своей карьеры

Лука Модрич рассказал о планах

28 мая 2024, 07:48 | Обновлено 28 мая 2024, 07:52
1167
0
Легендарный партнер Лунина высказался о завершении своей карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мыслями о своих перспективах в вопросе продолжения карьеры.

«Не могу сказать точно, когда завершу карьеру. Это будет зависеть от моих ощущений. Сейчас я чувствую себя настолько хорошо физически, что полностью уверен в своей способности продолжать выступления на элитном уровне. Не стоит смотреть на возраст», – рассказал 38-летний Модрич.

В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 44 матчах «Реала» во всех турнирах, забил 2 гола, сделал 8 ассистов.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич уведомил «Реал» о желании продлить контракт.

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Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Лука Модрич
Юрій Остроумов Источник: Twitter
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