Легендарный партнер Лунина высказался о завершении своей карьеры
Лука Модрич рассказал о планах
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мыслями о своих перспективах в вопросе продолжения карьеры.
«Не могу сказать точно, когда завершу карьеру. Это будет зависеть от моих ощущений. Сейчас я чувствую себя настолько хорошо физически, что полностью уверен в своей способности продолжать выступления на элитном уровне. Не стоит смотреть на возраст», – рассказал 38-летний Модрич.
В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 44 матчах «Реала» во всех турнирах, забил 2 гола, сделал 8 ассистов.
Ранее сообщалось, что Лука Модрич уведомил «Реал» о желании продлить контракт.
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