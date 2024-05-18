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  4. Модрич уведомил Реал о желании продлить контракт
Испания
18 мая 2024, 11:52 | Обновлено 18 мая 2024, 11:53
274
1

Модрич уведомил Реал о желании продлить контракт

Ветеран хочет остаться в Мадриде

18 мая 2024, 11:52 | Обновлено 18 мая 2024, 11:53
274
1
Модрич уведомил Реал о желании продлить контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник «Реала» Лука Модрич уведомил руководство «Сливочных» о желании остаться в клубе, даже с понижением зарплаты. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, Модрич за последнее время отклонил два очень выгодных с финансовой точки зрения предложения, потому что хочет остаться в «Реале».

Контракт 38-летнего ветерана с мадридским клубом истекает в конце нынешнего сезона. Ранее в СМИ сообщалось о том, что «Реал» не хочет продлевать контракт с Модричем из-за планов разгрузить зарплатную ведомость.

Хорват выступает за мадридский клуб с лета 2012 года.

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Лука Модрич Реал Мадрид продление контракта Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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Kh75
буде мудро залишити його у команді. такі гравці на вагу золота, навіть якщо не буде часто грати. Реал самий богатий клуб у світі, а економити на легендах - це не по-королівські
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