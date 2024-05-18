Модрич уведомил Реал о желании продлить контракт

Полузащитник «Реала» Лука Модрич уведомил руководство «Сливочных» о желании остаться в клубе, даже с понижением зарплаты. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, Модрич за последнее время отклонил два очень выгодных с финансовой точки зрения предложения, потому что хочет остаться в «Реале».

Контракт 38-летнего ветерана с мадридским клубом истекает в конце нынешнего сезона. Ранее в СМИ сообщалось о том, что «Реал» не хочет продлевать контракт с Модричем из-за планов разгрузить зарплатную ведомость.

Хорват выступает за мадридский клуб с лета 2012 года.