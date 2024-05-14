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  4. После 12 лет в клубе. Легенда Реала летом покинет команду
Испания
14 мая 2024, 22:49 |
1538
0

После 12 лет в клубе. Легенда Реала летом покинет команду

Лука Модрич после завершения сезона покинет «королевский клуб»

14 мая 2024, 22:49 |
1538
0
После 12 лет в клубе. Легенда Реала летом покинет команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

38-летний полузащитник «Реала» Лука Модрич покинет мадридский клуб после завершения сезона.

По информации испанского издания Relevo, руководство «Реала» не будет продлевать соглашение с Модричем и официально объявит об уходе хорватского полузащитника в ближайшее время. Причинами ухода легенды является то, что руководство «Реала» хочет снизить зарплатный фонд перед переходом Мбаппе и сделать ставку на молодых футболистов.

В этом сезоне Модрич отыграл за «Реал» в 43 матчах, забил 2 гола и отдал 9 результативных передач.

Перед уходом у Модрича будет шанс в шестой раз выиграть Лигу чемпионов и стать самым титулованным игроком в истории клуба.

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Лука Модрич Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: Twitter
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