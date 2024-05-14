После 12 лет в клубе. Легенда Реала летом покинет команду

38-летний полузащитник «Реала» Лука Модрич покинет мадридский клуб после завершения сезона.

По информации испанского издания Relevo, руководство «Реала» не будет продлевать соглашение с Модричем и официально объявит об уходе хорватского полузащитника в ближайшее время. Причинами ухода легенды является то, что руководство «Реала» хочет снизить зарплатный фонд перед переходом Мбаппе и сделать ставку на молодых футболистов.

В этом сезоне Модрич отыграл за «Реал» в 43 матчах, забил 2 гола и отдал 9 результативных передач.

Перед уходом у Модрича будет шанс в шестой раз выиграть Лигу чемпионов и стать самым титулованным игроком в истории клуба.