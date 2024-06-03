У Мудрика было столько же тренеров в Челси, сколько и голов в АПЛ
Портал WhoScored напомнил: 5 забитых мячей в высшем дивизионе Англии, 5 наставников
3 июня руководство лондонского клуба «Челси» официально сообщило, что Энцо Мареска стал главным тренером команды.
Статистический портал WhoScored решил опубликовать в своем Twitter забавный факт, упомянув украинского вингера Михаила Мудрика, который защищает цвета «пенсионеров».
У Мудрика в «Челси» было столько же тренеров, сколько и голов в Английской Премьер-лиги – 5.
Михаил выступал за «синих» под руководством: Грэма Поттера, Бруно Сальтора, Фрэнка Лэмпарда, Маурисио Почеттино и теперь будет играть с Мареской.
Mykhailo Mudryk has now had as many managers at Chelsea (5) as he has scored Premier League goals for the club. 😶 pic.twitter.com/bkJLJ33HdP— WhoScored.com (@WhoScored) June 3, 2024
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