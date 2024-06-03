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  4. У Мудрика было столько же тренеров в Челси, сколько и голов в АПЛ
Англия
03 июня 2024, 20:03 |
590
2

У Мудрика было столько же тренеров в Челси, сколько и голов в АПЛ

Портал WhoScored напомнил: 5 забитых мячей в высшем дивизионе Англии, 5 наставников

03 июня 2024, 20:03 |
590
2
У Мудрика было столько же тренеров в Челси, сколько и голов в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

3 июня руководство лондонского клуба «Челси» официально сообщило, что Энцо Мареска стал главным тренером команды.

Статистический портал WhoScored решил опубликовать в своем Twitter забавный факт, упомянув украинского вингера Михаила Мудрика, который защищает цвета «пенсионеров».

У Мудрика в «Челси» было столько же тренеров, сколько и голов в Английской Премьер-лиги – 5.

Михаил выступал за «синих» под руководством: Грэма Поттера, Бруно Сальтора, Фрэнка Лэмпарда, Маурисио Почеттино и теперь будет играть с Мареской.

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Энцо Мареска Фрэнк Лэмпард Бруно Сальтор Грэм Поттер Маурисио Почеттино Михаил Мудрик WhoScored Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Serhii P.
Є ще надія на один гол  з новим тренером ))
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Harun Bakircioğlu
С Почеттино 5 голов, с остальными - 0 голов. Мудрику хана короче
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