У Мудрика было столько же тренеров в Челси, сколько и голов в АПЛ

3 июня руководство лондонского клуба «Челси» официально сообщило, что Энцо Мареска стал главным тренером команды.

Статистический портал WhoScored решил опубликовать в своем Twitter забавный факт, упомянув украинского вингера Михаила Мудрика, который защищает цвета «пенсионеров».

У Мудрика в «Челси» было столько же тренеров, сколько и голов в Английской Премьер-лиги – 5.

Михаил выступал за «синих» под руководством: Грэма Поттера, Бруно Сальтора, Фрэнка Лэмпарда, Маурисио Почеттино и теперь будет играть с Мареской.

Mykhailo Mudryk has now had as many managers at Chelsea (5) as he has scored Premier League goals for the club. 😶 pic.twitter.com/bkJLJ33HdP