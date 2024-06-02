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  4. Источник: Реал продлит контракт с опытным воспитанником
Испания
02 июня 2024, 15:22 |
584
0

Источник: Реал продлит контракт с опытным воспитанником

Лукас Васкес останется в мадридском клубе

02 июня 2024, 15:22 |
584
0
Источник: Реал продлит контракт с опытным воспитанником
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес

Испанский защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес продлит контракт с королевским клубом. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, подписание нового рабочего договора должно состояться в течение следующих нескольких дней.

Отмечается, что условия будущего сотрудничества между 32-летним футболистом и «сливочными» были согласованы еще несколько недель назад.

В этом сезоне Лукас Васкес провел 38 матчей за «Реал», отметившись 3 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

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Лукас Васкес Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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