Источник: Реал продлит контракт с опытным воспитанником
Лукас Васкес останется в мадридском клубе
Испанский защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес продлит контракт с королевским клубом. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, подписание нового рабочего договора должно состояться в течение следующих нескольких дней.
Отмечается, что условия будущего сотрудничества между 32-летним футболистом и «сливочными» были согласованы еще несколько недель назад.
В этом сезоне Лукас Васкес провел 38 матчей за «Реал», отметившись 3 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
🚨⚪️ Lucas Vázquez, expected to sign new deal at Real Madrid in the next days after pact made weeks ago.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2024
Lucas confirms: “Yes, it looks like I’m gonna stay at Real Madrid!”. pic.twitter.com/IfLleso15V
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