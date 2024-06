Источник: Реал продлит контракт с опытным воспитанником

Испанский защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес продлит контракт с королевским клубом. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, подписание нового рабочего договора должно состояться в течение следующих нескольких дней.

Отмечается, что условия будущего сотрудничества между 32-летним футболистом и «сливочными» были согласованы еще несколько недель назад.

В этом сезоне Лукас Васкес провел 38 матчей за «Реал», отметившись 3 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

🚨⚪️ Lucas Vázquez, expected to sign new deal at Real Madrid in the next days after pact made weeks ago.



Lucas confirms: “Yes, it looks like I’m gonna stay at Real Madrid!”. pic.twitter.com/IfLleso15V