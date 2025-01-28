ПЕДРИНЬО: «Шахтер ставит себе одну цель – добывать победы»

Бразильский полузащитник «Шахтера» Педриньо ответил на вопросы журналистов в преддверии матча Лиги чемпионов с «Боруссией» Д, который состоится вечером 29 января в Дортмунде.

- Сложная сейчас ситуация с шансами выйти дальше, так как при этом команда настраивает и мотивирует сама себя?

– Безусловно, нам известна ситуация, сложившаяся в турнирной таблице перед последним туром основного этапа Лиги чемпионов, это в определенной степени влияет на настроение команды, однако можем заверить, что мы, представители такого клуба, как «Шахтер», всегда ставим перед собой одну цель. а именно – одерживать победы, радовать своих болельщиков яркими достижениями на футбольном поле, включая результат. Поэтому проблем с мотивацией нет никаких и могу заверить, что завтра мы выйдем на поле, чтобы полностью отдаться и продемонстрировать свои лучшие качества.

– Хочется услышать ваше мнение о формате Лиги чемпионов, ведь команда играет в январе, что достаточно нетипично для украинского футбола. Так как вам в такое время проводить поединки, когда нет матчей УПЛ и команда может неделю спокойно тренироваться и готовиться?

– Все-таки я склоняюсь к тому, что это сложнее для нас, учитывая физические кондиции. Когда ты постоянно находишься в игровом тонусе, проводишь, по крайней мере, одну игру в неделю, это лучше для тебя как футболиста, для здоровья. Тренировки – это, конечно, хорошо, но все же лучшая физическая форма и кондиции сохраняются при регулярной игре. Однако мы не можем повлиять на эту ситуацию, так что остаются тренировки и товарищеские встречи, и важно даже в таком формате быть профессионалами и выкладываться на 100 процентов. По-моему, нам это полностью удалось в матче с «Брестом», мы сумели порадовать болельщиков хорошей победой и, самое важное, яркой игрой. Я уверен, что нам по силам повторить это достижение и завтра тоже.

– В прошлом матче в основе вышли пятеро бразильцев, равно как и пятеро украинцев. Скажите, на каком языке вы больше общались во время игры и было ли легче общаться с партнерами на футбольном поле?

– Если говорить о таких базовых коммуникационных моментах, то, конечно, всегда легче общаться на родном языке. Но в «Шахтере», как часто любит говорить Мистер, нет разделения на национальности: в команде единственная нация – это нация «Шахтера». И когда мы одерживаем победы, то их одерживают не бразильцы или украинцы, их одерживает «Шахтер». В предыдущей игре с «Брестом» мы могли увидеть замечательное интернациональное взаимодействие. Многие наши партнеры-украинцы создавали для нас отличные возможности, помогали отличиться бразильцам, а бразильцы помогали украинцам. Поэтому я абсолютно убежден, что да, коммуникационный момент был важным, но не решающим.

– Следят ли за вашими выступлениями на родине и будут ли завтра поддерживать «Шахтер» в Бразилии?

– Да, безусловно, могу заверить, что очень велик интерес у Бразилии к каждому матчу «Шахтера». К сожалению, как вы могли догадаться, по разным причинам посмотреть вживую матчи чемпионата Украины в Бразилии сложно, однако Лига чемпионов – это именно та витрина, которую могут увидеть во всем мире, включая мою родную страну. Поэтому могу уверенно утверждать, что очень много моих родственников, друзей и просто людей в Бразилии будут следить за завтрашним поединком, и нам по силам порадовать их хорошей игрой и подтвердить еще раз, что их интерес не напрасный.