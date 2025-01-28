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  4. «Мало кто это понял». Анчелотти – про возможный трансфер Винисиуса в СА
Испания
28 января 2025, 22:07 |
719
1

«Мало кто это понял». Анчелотти – про возможный трансфер Винисиуса в СА

Карло Анчелотти считает, что бразилец счастлив в Мадриде

28 января 2025, 22:07 |
719
1
«Мало кто это понял». Анчелотти – про возможный трансфер Винисиуса в СА
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Винисиус

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем 8-го тура Лиги чемпионов с «Брестом» прокомментировал слухи о возможном трансфере Винисиуса в Саудовскую Аравию:

«Я все понимаю в футболе. Я понял, что Кроос ушел из футбола, но мало кто это понял. Я понял это так же, как и он. Это индивидуальные решения, и я говорил об этом на прошлой неделе. Я вижу, что игрок счастлив, хочет остаться здесь и выигрывать титулы в «Реале». Он думает о том, чтобы выбрать славу».

В текущем сезоне Винисиус провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 10 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал форму Килиана Мбаппе.

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Данііл Киріяка Источник: Sports Illustrated
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Saar
Якщо йому там обіцяють 3 млрд баксів за 5 сезонів- до біса славу!
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