«Мало кто это понял». Анчелотти – про возможный трансфер Винисиуса в СА

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем 8-го тура Лиги чемпионов с «Брестом» прокомментировал слухи о возможном трансфере Винисиуса в Саудовскую Аравию:

«Я все понимаю в футболе. Я понял, что Кроос ушел из футбола, но мало кто это понял. Я понял это так же, как и он. Это индивидуальные решения, и я говорил об этом на прошлой неделе. Я вижу, что игрок счастлив, хочет остаться здесь и выигрывать титулы в «Реале». Он думает о том, чтобы выбрать славу».

В текущем сезоне Винисиус провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 10 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал форму Килиана Мбаппе.