«Весь Мадрид наслаждается». Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе
Карло Анчелотти отметил хорошую игровую форму француза
Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем 8-го тура Лиги чемпионов с «Брестом» прокомментировал форму Килиана Мбаппе:
«Килиан очень хорошо поработал, ему нужно было время, чтобы адаптироваться к команде, и он улучшил свои кондиции. Сейчас он очень хорошо себя чувствует и мотивирован. Стоит отметить, что ему нравится играть с командой, и мы наслаждаемся этим. Весь Мадрид наслаждается его качеством».
В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 31 матч на клубном уровне во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 3 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал свое будущее в клубе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джек Грилиш может покинуть Англию в ближайшее время
Известный инсайдер считает, что украинский боксер повесит перчатки на гвоздь