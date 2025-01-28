«Весь Мадрид наслаждается». Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем 8-го тура Лиги чемпионов с «Брестом» прокомментировал форму Килиана Мбаппе:

«Килиан очень хорошо поработал, ему нужно было время, чтобы адаптироваться к команде, и он улучшил свои кондиции. Сейчас он очень хорошо себя чувствует и мотивирован. Стоит отметить, что ему нравится играть с командой, и мы наслаждаемся этим. Весь Мадрид наслаждается его качеством».

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 31 матч на клубном уровне во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал свое будущее в клубе.