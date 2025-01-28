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  4. «Весь Мадрид наслаждается». Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе
Испания
28 января 2025, 21:55 | Обновлено 28 января 2025, 21:56
337
0

«Весь Мадрид наслаждается». Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе

Карло Анчелотти отметил хорошую игровую форму француза

28 января 2025, 21:55 | Обновлено 28 января 2025, 21:56
337
0
«Весь Мадрид наслаждается». Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Килиан Мбаппе

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем 8-го тура Лиги чемпионов с «Брестом» прокомментировал форму Килиана Мбаппе:

«Килиан очень хорошо поработал, ему нужно было время, чтобы адаптироваться к команде, и он улучшил свои кондиции. Сейчас он очень хорошо себя чувствует и мотивирован. Стоит отметить, что ему нравится играть с командой, и мы наслаждаемся этим. Весь Мадрид наслаждается его качеством».

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 31 матч на клубном уровне во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал свое будущее в клубе.

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Карло Анчелотти Килиан Мбаппе Лига чемпионов чемпионат Испании по футболу Ла Лига пресс-конференция Брест (Франция)
Данііл Киріяка Источник: Sports Illustrated
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