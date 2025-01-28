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Испания
28 января 2025, 21:45 | Обновлено 28 января 2025, 21:49
316
0

«Несмотря на трудности...». Анчелотти прокомментировал свое будущее в Реале

Карло Анчелотти довольно оптимистичен

28 января 2025, 21:45 | Обновлено 28 января 2025, 21:49
316
0
«Несмотря на трудности...». Анчелотти прокомментировал свое будущее в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем 8-го тура Лиги чемпионов с «Брестом» прокомментировал свое будущее в испанском клубе:

«Мы с клубом хотим оставаться вместе как можно дольше. Если произойдет что-то странное, возможны изменения. Такое часто случается в футболе, но мы работаем хорошо. Клуб уверен в моей работе, а я уверен в том, что клуб приносит мне пользу во всех смыслах. Сейчас мы думаем о том, чтобы провести хороший сезон. Несмотря на трудности, мы находимся в хорошем положении. Многие забывают, что у нас еще есть травмированные игроки. Игроки демонстрируют настрой, и мы уверены в сезоне».

Ранее сообщалось о том, что «Реал» назвал космическую сумму на трансфер звезды в «ПСЖ».

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Реал Мадрид Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Ла Лига Лига чемпионов Брест (Франция) пресс-конференция
Данііл Киріяка Источник: Sports Illustrated
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