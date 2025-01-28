Полное разочарование. Ман Сити готовится прощаться 117-миллионным игроком
Джек Грилиш может покинуть Англию в ближайшее время
Английский вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш может покинуть клуб в ближайшее время, сообщает El Nacional.
По информации источника, 29-летний футболист, который летом 2021 года перешел к «горожанам» из «Астон Виллы» за 117 миллионов евро, полностью разочаровал главного тренера команды Жузепа Гвардиолу.
Игрок больше запомнился своими выходками за пределами поля. чем игрой на нем, а недавний трансфер Омара Мармуш и вовсе заставил игрока «собирать чемоданы».
Агент игрока предложил футболиста каталонской «Барселоне», но в испанском гранде отказались от трансфера игрока.
Ранее сообщалось о том, что вингер «Манчестер Сити» был предложен «Барселоне».
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