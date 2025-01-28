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  4. Полное разочарование. Ман Сити готовится прощаться 117-миллионным игроком
Англия
28 января 2025, 10:51 |
3030
1

Полное разочарование. Ман Сити готовится прощаться 117-миллионным игроком

Джек Грилиш может покинуть Англию в ближайшее время

28 января 2025, 10:51 |
3030
1
Полное разочарование. Ман Сити готовится прощаться 117-миллионным игроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Английский вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш может покинуть клуб в ближайшее время, сообщает El Nacional.

По информации источника, 29-летний футболист, который летом 2021 года перешел к «горожанам» из «Астон Виллы» за 117 миллионов евро, полностью разочаровал главного тренера команды Жузепа Гвардиолу.

Игрок больше запомнился своими выходками за пределами поля. чем игрой на нем, а недавний трансфер Омара Мармуш и вовсе заставил игрока «собирать чемоданы».

Агент игрока предложил футболиста каталонской «Барселоне», но в испанском гранде отказались от трансфера игрока.

Ранее сообщалось о том, что вингер «Манчестер Сити» был предложен «Барселоне».

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Джек Грилиш Манчестер Сити Барселона Жузеп Гвардиола трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Омар Мармуш
Данііл Киріяка Источник: El Nacional
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Перець
Був талант ,але спився по троху
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