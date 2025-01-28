Полное разочарование. Ман Сити готовится прощаться 117-миллионным игроком

Английский вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш может покинуть клуб в ближайшее время, сообщает El Nacional.

По информации источника, 29-летний футболист, который летом 2021 года перешел к «горожанам» из «Астон Виллы» за 117 миллионов евро, полностью разочаровал главного тренера команды Жузепа Гвардиолу.

Игрок больше запомнился своими выходками за пределами поля. чем игрой на нем, а недавний трансфер Омара Мармуш и вовсе заставил игрока «собирать чемоданы».

Агент игрока предложил футболиста каталонской «Барселоне», но в испанском гранде отказались от трансфера игрока.

Ранее сообщалось о том, что вингер «Манчестер Сити» был предложен «Барселоне».