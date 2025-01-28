Интерес есть. Вингер Манчестер Сити был предложен Барселоне

Бельгийский вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку был предложен каталонской «Барселоне», сообщает Fichajes.

По информации источника, 22-летний футболист недоволен количеством своей игровой практики в английском гранде, потому попросил своих агентов изучить новые варианты продолжения его карьеры.

Кандидатура бельгийца была предложена «Барселона», которой интересен вариант с его подписанием, но проблемой является финансовый вопрос: каталонскому гранду необходимо уменьшить затраты на зарплаты ради подписания Жереми.

В текущем сезоне Жереми Доку провел 22 матча на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что названы 3 клуба, которые следят за Холандом.