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Испания
28 января 2025, 10:36 |
206
0

Интерес есть. Вингер Манчестер Сити был предложен Барселоне

Жереми Доку недоволен своим игровым временем в Англии

28 января 2025, 10:36 |
206
0
Интерес есть. Вингер Манчестер Сити был предложен Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Жереми Доку

Бельгийский вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку был предложен каталонской «Барселоне», сообщает Fichajes.

По информации источника, 22-летний футболист недоволен количеством своей игровой практики в английском гранде, потому попросил своих агентов изучить новые варианты продолжения его карьеры.

Кандидатура бельгийца была предложена «Барселона», которой интересен вариант с его подписанием, но проблемой является финансовый вопрос: каталонскому гранду необходимо уменьшить затраты на зарплаты ради подписания Жереми.

В текущем сезоне Жереми Доку провел 22 матча на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что названы 3 клуба, которые следят за Холандом.

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Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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