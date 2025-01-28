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Англия
28 января 2025, 09:31 |
398
0

В недалеком будущем. Названы 3 клуба, в которые может перейти Холанд

Эрлинг Холанд привлекает внимание «Реала», «Барселоны» и «ПСЖ»

28 января 2025, 09:31 |
398
0
В недалеком будущем. Названы 3 клуба, в которые может перейти Холанд
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд привлекает внимание мадридского «Реала», «Барселоны» и «ПСЖ», сообщает Fichajes.

По информации источника, несмотря на то, что 24-летний футболист недавно подписал сумасшедший контракт с английским контрактом, который действует до 2034 года с зарплатой в 40 миллионов евро в год, европейские гранды продолжают следить за игроком.

В контракте Холанда есть пункт, согласно которому игрок сможет выбрать свой следующий клуб. Не уточняется, как это пункт должен материализоваться, но считается, что Эрлинг сохраняет определенный контроль над своей карьерой. Имя Холанда продолжает обсуждаться в офисах лучших европейских команд, где мечтают видеть его в недалеком будущем.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд провел 31 матч, забил 24 гола и отдал 3 голевых передачи.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола прокомментировал дебют Хусанова.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Реал Мадрид Барселона ПСЖ трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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