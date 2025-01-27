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  4. «Не должен был играть». Гвардиола прокомментировал дебют Хусанова
Англия
27 января 2025, 17:24 |
879
1

«Не должен был играть». Гвардиола прокомментировал дебют Хусанова

Испанский коуч отметил, что Абдукодир Хусанов не должен был появляться на поле

27 января 2025, 17:24 |
879
1
«Не должен был играть». Гвардиола прокомментировал дебют Хусанова
Getty Images/Global Images Ukraine. Абдукодир Хусанов

Испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал дебют Абдукодира Хусанова в матче 23-го тура Английской Премьер-лиги против «Челси»:

«Мы продолжаем разбираться с проблемами. Хусанов не должен был играть, для этого нужно время. Это нелегко. Играть с «Челси» в Премьер-лиге, приехать из другой страны, не общаться с товарищами и не проводить тренировки, чтобы понять, что мы хотим делать и какой процесс мы хотим иметь. Нелегко начинать так, как это началось. Представьте, что мы все жили так, как живет Хусанов, и что из этого вышло!».

Хусанов провел на поле 54 минуты, допустил результативную ошибку и заработал желтую карточку.

Ранее сообщалось о том, что коуч «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение от «Манчестер Сити».

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Данііл Киріяка Источник: ФК Манчестер Сити
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Saar
Не повинен був грати? Тобто ти йому заборонив, а він все рівно, вибіг на поле!?🤣🤣
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