«Не должен был играть». Гвардиола прокомментировал дебют Хусанова

Испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал дебют Абдукодира Хусанова в матче 23-го тура Английской Премьер-лиги против «Челси»:

«Мы продолжаем разбираться с проблемами. Хусанов не должен был играть, для этого нужно время. Это нелегко. Играть с «Челси» в Премьер-лиге, приехать из другой страны, не общаться с товарищами и не проводить тренировки, чтобы понять, что мы хотим делать и какой процесс мы хотим иметь. Нелегко начинать так, как это началось. Представьте, что мы все жили так, как живет Хусанов, и что из этого вышло!».

Хусанов провел на поле 54 минуты, допустил результативную ошибку и заработал желтую карточку.

Ранее сообщалось о том, что коуч «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение от «Манчестер Сити».