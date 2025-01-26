«Нужно пережить этот опыт». Наставник Челси – о поражении от Ман Сити

25 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одолел «Челси» со счетом 3:1.

После поединка главный тренер «аристократов» Энцо Мареска прокомментировал поражение своей команды:

«На мой взгляд, мы лучшая команда, чем месяц назад или два месяца назад, потому что в такой момент, такие игры, наверное, они сделают нас лучше, потому что нам нужно пережить этот опыт.

Хорошо то, что мы сосредоточены и стараемся улучшать игру за игрой. Мы начали игру именно так, как готовились. Мы забили первый, мы могли забить второй в трех разных моментах.

Второй гол, к сожалению, мы не забили. Вы должны быть смелыми в таких играх, зная, что если вам придется прессинговать выше, вы оставляете их лучшего игрока – которым является Холанд – один на один против вашего защитника. Но я думаю, что большую часть игры мы справлялись достаточно хорошо».