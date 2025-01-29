Назван лучший защитник в мире на данный момент. Не Рюдигер, не Трент

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших защитников в мире.

Первую строчку рейтинга занял звездный центрбек и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Вторая строчка рейтинга досталась французскому центрбеку «Арсенала» Вильяму Салиба, а немецкий защитник Антонио Рюдигер из мадридского «Реала» занял бронзовую позицию.

На четвертой позиции разместился Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля», за ним идет бразилец Габриэль из лондонского «Арсенала».

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

20 лучших защитников в мире по версии Give Me Sport