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Лига чемпионов
01 июня 2024, 20:56 | Обновлено 01 июня 2024, 21:18
529
0

Стал известен стартовый состав Боруссии Д на финал Лиги чемпионов

Решающий матч пройдет 1 июня в 22:00 в Лондоне на стадионе «Уэмбли»

01 июня 2024, 20:56 | Обновлено 01 июня 2024, 21:18
529
0
Стал известен стартовый состав Боруссии Д на финал Лиги чемпионов

1 июня в 22:00 в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 играют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За мадридскую команду выступает украинский голкипер Андрей Лунин, который заявлен в резерве.

Стал известен стартовый состав Боруссии Д на финал Лиги чемпионов

Боруссия Д: Кобель, Шлоттербек, Санчо, Фуллкруг, Хуммельс, Брандт, Забитцер, Маатсен, Эмре Джан (капитан), Рюэрсон, Адейеми.

Запас: Лотка, Майер, Вольф, Зюле, Озкан, Ветьен, Байно-Гиттенс, Мален, Мукоко, Нмеч, Ройс, Алле.

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Начо (капитан), Менди, Вальверде, Камавинга, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор.

Запас: Лунин, Кепа, Алаба, Фран Гарсия, Лукас Васкес, Эдер Милитао, Тчуамени, Модрич, Себальос, Арда Гюллер, Браим Диас, Хоселу.

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Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Лига чемпионов Боруссия Д - Реал стартовые составы
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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