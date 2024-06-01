Стал известен стартовый состав Боруссии Д на финал Лиги чемпионов
Решающий матч пройдет 1 июня в 22:00 в Лондоне на стадионе «Уэмбли»
1 июня в 22:00 в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 играют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.
Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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За мадридскую команду выступает украинский голкипер Андрей Лунин, который заявлен в резерве.
Стал известен стартовый состав Боруссии Д на финал Лиги чемпионов
Боруссия Д: Кобель, Шлоттербек, Санчо, Фуллкруг, Хуммельс, Брандт, Забитцер, Маатсен, Эмре Джан (капитан), Рюэрсон, Адейеми.
Запас: Лотка, Майер, Вольф, Зюле, Озкан, Ветьен, Байно-Гиттенс, Мален, Мукоко, Нмеч, Ройс, Алле.
Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Начо (капитан), Менди, Вальверде, Камавинга, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор.
Запас: Лунин, Кепа, Алаба, Фран Гарсия, Лукас Васкес, Эдер Милитао, Тчуамени, Модрич, Себальос, Арда Гюллер, Браим Диас, Хоселу.
📄 Unsere Startelf für das #UCLFinal! 💛#UCL pic.twitter.com/xox5xl2bgX— Borussia Dortmund (@BVB) June 1, 2024
📋✅ Our starting XI for the #UCLfinal!— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 1, 2024
🆚 @BlackYellow #APorLa15 pic.twitter.com/pzwZSkFdSk
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