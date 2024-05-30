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Лига конференций
30 мая 2024, 03:40 | Обновлено 30 мая 2024, 03:58
96
0

Автор победного гола признан лучшим игроком финала ЛК

Также Эль-Кааби стал лучшим бомбардиром турнира

30 мая 2024, 03:40 | Обновлено 30 мая 2024, 03:58
96
0
Автор победного гола признан лучшим игроком финала ЛК
УЄФА. Эль-Кааби

Закончился финальный матч Лиги конференций сезона 2023/2024, в котором «Олимпиакос» минимально победил «Фиорентину и завоевал трофей.

Победный гол на счету нападающего греческой команды Аюба Эль-Кааби. Он по завершении игры получил от УЕФА награду лучшему игроку матча.

Примечательно, что Эль-Кааби стал лучшим бомбардиром турнира, несмотря на то, что в Лигу конференций его команда попала только весной, поскольку перед этим играла в Лиге Европы. Результат в 11 забитых мячах на стадиях плей-офф в одном розыгрыше лучший в еврокубках, Карим Бензема, Радамель Фалькао и Криштиану Роналду в одном розыгрыше забивали только по десять голов.

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Фиорентина Олимпиакос Пирей Лига конференций Аюб Эль-Кааби Олимпиакос - Фиорентина лучший игрок
Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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