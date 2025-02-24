Стало известно о состоянии Мойзе Кина после тяжелой травмы лица

24-летний итальянский форвард «Фиорентины» Мойзе Кин был выписан из больницы после того, как потерял сознание во время матча против «Вероны».

Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Кин получил травму лица в поединке 26-го тура Серии А, столкнувшись с коленом Павла Давидовича. После оказания медицинской помощи он вернулся на поле, но через несколько секунд снова упал на газон.

Футболиста немедленно госпитализировали. После прохождения всех необходимых медицинских тестов Кина выписали из больницы. Диагноз не разглашается, поэтому пока неизвестно, сколько времени он пропустит.

«Фиорентина» минимально уступила «Вероне» – 0:1.