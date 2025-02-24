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Италия
24 февраля 2025, 17:32 | Обновлено 24 февраля 2025, 18:04
757
1

Стало известно о состоянии Мойзе Кина после тяжелой травмы лица

Игрока пришлось госпитализировать в больницу

24 февраля 2025, 17:32 | Обновлено 24 февраля 2025, 18:04
757
1
Стало известно о состоянии Мойзе Кина после тяжелой травмы лица
Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний итальянский форвард «Фиорентины» Мойзе Кин был выписан из больницы после того, как потерял сознание во время матча против «Вероны».

Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Кин получил травму лица в поединке 26-го тура Серии А, столкнувшись с коленом Павла Давидовича. После оказания медицинской помощи он вернулся на поле, но через несколько секунд снова упал на газон.

Футболиста немедленно госпитализировали. После прохождения всех необходимых медицинских тестов Кина выписали из больницы. Диагноз не разглашается, поэтому пока неизвестно, сколько времени он пропустит.

«Фиорентина» минимально уступила «Вероне» – 0:1.

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Фиорентина Серия A травма фото чемпионат Италии по футболу Верона больница потеря сознания травма головы Мойзе Кин
Александр Сильченко Источник: ФК Фиорентина
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Комментарии 1
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Saar
Коли це Антуан Бернеде став грати за Фіалок!?? Він забив єдиний гол і Верона перемогла ! Навіть тут автори пробили дно!
Кіну швидшого одужання!
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