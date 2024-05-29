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  4. ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты тура в видеоформате
Украина. Премьер лига
29 мая 2024, 02:59 | Обновлено 29 мая 2024, 03:26
27
0

ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты тура в видеоформате

Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей 29-го тура

29 мая 2024, 02:59 | Обновлено 29 мая 2024, 03:26
27
0
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты тура в видеоформате

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола обнародовал разъяснения по судейству в матчах УПЛ.

Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей 29-го тура УПЛ 2023/24.

ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 29-го тура в видеоформате

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судейство чемпионат Украины по футболу Комитет арбитров УАФ Никола Риццоли Украинская Премьер-лига
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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