Украина. Премьер лига29 мая 2024, 02:59 | Обновлено 29 мая 2024, 03:26
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ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты тура в видеоформате
Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей 29-го тура
29 мая 2024, 02:59 | Обновлено 29 мая 2024, 03:26
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Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола обнародовал разъяснения по судейству в матчах УПЛ.
Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей 29-го тура УПЛ 2023/24.
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 29-го тура в видеоформате
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