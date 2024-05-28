ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм продлил аренду Вернера. Игрок принадлежит РБ Лейпциг
Тимо останется в Лондоне еще на один сезон
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» официально объявил о продлении аренды 28-летнего немецкого форварда Тимо Вернера.
Игрок принадлежит немецкому «РБ Лейпциг» и по окончанию кампании 2023/24 должен был вернуться в Германию. Однако новое арендное соглашение рассчитано еще на один сезон.
Вернер присоединился к «шпорам» зимой 2024 года. За полсезона он отыграл 14 поединков, забил 2 гола и отдал 3 ассиста. С марта Тимо не играет из-за травмы.
We are delighted to announce an agreement for Timo Werner to rejoin us on loan from RB Leipzig for the 2024/25 season, with an option to make the deal permanent 🤍— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 28, 2024
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