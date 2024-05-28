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Англия
28 мая 2024, 22:21 | Обновлено 28 мая 2024, 22:22
362
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм продлил аренду Вернера. Игрок принадлежит РБ Лейпциг

Тимо останется в Лондоне еще на один сезон

28 мая 2024, 22:21 | Обновлено 28 мая 2024, 22:22
362
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм продлил аренду Вернера. Игрок принадлежит РБ Лейпциг
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимо Вернер

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» официально объявил о продлении аренды 28-летнего немецкого форварда Тимо Вернера.

Игрок принадлежит немецкому «РБ Лейпциг» и по окончанию кампании 2023/24 должен был вернуться в Германию. Однако новое арендное соглашение рассчитано еще на один сезон.

Вернер присоединился к «шпорам» зимой 2024 года. За полсезона он отыграл 14 поединков, забил 2 гола и отдал 3 ассиста. С марта Тимо не играет из-за травмы.

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Тоттенхэм Тимо Вернер аренда игрока РБ Лейпциг трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Даниил Агарков Источник: ФК Тоттенхэм
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