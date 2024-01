ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм взял в аренду Тимо Вернера у РБ Лейпциг

Форвард немецкого клуба «РБ Лейпциг» Тимо Вернер официально перешел в английский «Тоттенхэм».

Вернер присоединился к команде из Лондона на правах аренды до конца сезона. Контракт включает опцию необязательного выкупа летом.

Немецкий нападающий в английской команде будет играть в футболке с номером 16.

Шпоры усилили атакующую линию, поскольку лидер команды Сон Хын Мин уехал на Кубок Азии.

Ранее Тимо Вернер провел два сезона в составе «Челси», после чего вернулся в Германию.

27-летний нападающий осенью в первой части сезона за «РБ Лейпциг» сыграл 14 матчей и забил 2 гола, если учитывать все турниры.

Timo Werner is here ⚡️ pic.twitter.com/xcTAlMMngc

Willkommen, Timo! 🤍



We're delighted to announce the loan signing of Timo Werner, subject to international clearance ✍️