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Турция
01 февраля 2025, 08:59 |
255
0

«Хорошая женщина» Неожиданная история. Известно, кто привел Сикана в футбол

Первый тренер Даниила рассказал, что бабушка форварда очень любит футбол

01 февраля 2025, 08:59 |
255
0
«Хорошая женщина» Неожиданная история. Известно, кто привел Сикана в футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Украинский тренер Юрий Романов, который был первым тренером форварда «Трабзонспора» Даниила Сикана, рассказал, кто помог становлению Сикана как футболиста.

– А что вам известно о семье Сикана? Его родители имели спортивное прошлое?

– Спортивных корней у него не было. К моменту, когда Даня пришел ко мне в группу, его родители уже были разведены, а сам он жил с бабушкой. Знаю, что его мама Оля находилась за границей, а отец уехал к родственникам в Германию. Я поддерживаю контакт с ними. Но, знаете ли, его бабушка – Галина Яковлевна – это вообще супер, очень хорошая женщина. Я с ней общаюсь, мы поздравляем друг друга с праздниками.

– Выходит, что именно Галина Яковлевна и сыграла наибольшую роль в становлении Сикана в футболе.

– Конечно, бабушка. Она с нами всегда ездила на соревнование. Галина Яковлевна была с нами в Баварии, где мы стали победителями турнира и нам за первое место организовали поездку во Францию ​​в 2014 году. Туда она тоже с нами уехала.

Ранее сообщалось, что Сикан стал мемом в Турции, случайно опозорившись на интервью.

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Даниил Сикан Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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