Признание от Globe Soccer Awards. Довбик попал в команду сезона Ла Лиги

Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик попал в символическую сборную сезона Ла Лиги 2023/24 по версии Globe Soccer Awards.

Из жиронцев в команде нашлось место также Мигелю Гутьерресу, Алейш Гарсия и Савио. Еще один представитель Украины в составе «красно-белых» Виктор Цыганков такое признание не получил.

Лучшим игроком сезона чемпионата Испании был признан Джуд Беллингем, а лучшим тренером – Мичел.

Команда сезона Ла Лиги 2023/24 по версии Globe Soccer Awards:

LaLiga Team of the Year is Unai Simon, Miguel Gutierrez, Aleix Garcia, Ilkay Gundogan, Savio, Lewandoski, Artem Dovbyk 😍#GlobeSoccer #LaLigaAwards @lewy_official