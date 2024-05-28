Определен лучший футболист Ла Лиги сезона 2023/24

Сегодня, 28 мая, проходит вручение наград по итогам сезона чемпионата Испании по футболу 2023/24.

Определен лучший футболист сезона. Признание получил полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, который провел свой первый сезон за «Реал» и отыграл 28 матчей, забил 19 голов и отдал 6 результативных передач. Отметим, на эту награду претендовал и Артем Довбик.

Лучшим молодым игроком сезона был избран Ламин Ямал из «Барселоны», который в 37 матчах сезона забил 5 голов и отдал 5 ассистов.

Автором лучшего гола сезона стал Хесус Аресо из «Осасуны».

Ранее тренер «Жироны» Мичел получил награду «Лучший тренер сезона».