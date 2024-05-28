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Испания
28 мая 2024, 22:03 | Обновлено 28 мая 2024, 22:07
1253
0

Определен лучший футболист Ла Лиги сезона 2023/24

Признание получил Джуд Беллингем

28 мая 2024, 22:03 | Обновлено 28 мая 2024, 22:07
1253
0
Определен лучший футболист Ла Лиги сезона 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Сегодня, 28 мая, проходит вручение наград по итогам сезона чемпионата Испании по футболу 2023/24.

Определен лучший футболист сезона. Признание получил полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, который провел свой первый сезон за «Реал» и отыграл 28 матчей, забил 19 голов и отдал 6 результативных передач. Отметим, на эту награду претендовал и Артем Довбик.

Лучшим молодым игроком сезона был избран Ламин Ямал из «Барселоны», который в 37 матчах сезона забил 5 голов и отдал 5 ассистов.

Автором лучшего гола сезона стал Хесус Аресо из «Осасуны».

Ранее тренер «Жироны» Мичел получил награду «Лучший тренер сезона».

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Джуд Беллингем Ламин Ямал Артем Довбик Жирона лучший молодой игрок лучший игрок Реал Мадрид Барселона Осасуна лучший гол чемпионат Испании по футболу Ла Лига Globe Soccer Awards
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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