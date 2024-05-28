Определен лучший футболист Ла Лиги сезона 2023/24
Признание получил Джуд Беллингем
Сегодня, 28 мая, проходит вручение наград по итогам сезона чемпионата Испании по футболу 2023/24.
Определен лучший футболист сезона. Признание получил полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, который провел свой первый сезон за «Реал» и отыграл 28 матчей, забил 19 голов и отдал 6 результативных передач. Отметим, на эту награду претендовал и Артем Довбик.
Лучшим молодым игроком сезона был избран Ламин Ямал из «Барселоны», который в 37 матчах сезона забил 5 голов и отдал 5 ассистов.
Автором лучшего гола сезона стал Хесус Аресо из «Осасуны».
Ранее тренер «Жироны» Мичел получил награду «Лучший тренер сезона».
🌟🏆🥇 Ha sido EL MEJOR.— LALIGA (@LaLiga) May 28, 2024
🤍🔝 ¡@BellinghamJude (@RealMadrid) es el mejor jugador de la temporada en #LALIGAEASPORTS!@easportsfces | @Globe_Soccer#LALIGAPOTM | #PREMIOSLALIGA#LALIGAAWARDS | #GlobeSoccer pic.twitter.com/6i8NsGaZsE
💎 La joya que MÁS HA BRILLADO en #LALIGAEASPORTS.— LALIGA (@LaLiga) May 28, 2024
🔝❤️ ¡Lamine Yamal (@FCBarcelona_es) es el mejor jugador sub23 de la temporada!@Sorare | @Globe_Soccer#LALIGAAWARDS | #PREMIOSLALIGA#LALIGAU23OFTHESEASON#GlobeSoccer pic.twitter.com/hVux2nWBf2
🤩⚽ ¡No nos cansaremos nunca de verlo, Areso!@Globe_Soccer | @Osasuna#PREMIOSLALIGA | #LALIGAAWARDS#LALIGAGOALOFTHESEASON#GlobeSoccer pic.twitter.com/03uqu49wFb— LALIGA (@LaLiga) May 28, 2024
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