ОФИЦИАЛЬНО. Мичел – лучший тренер Ла Лиги сезона 2023/24!

Сегодня, 28 мая, проходит вручение наград по итогам сезона чемпионата Испании по футболу 2023/24.

Награду лучшего тренера сезона получил наставник «Жироны» Мичел Анхель Санчес.

Под руководством Мичела «Жирона» провела лучший сезон в своей истории, заняв самое высокое место в элите испанского футбола – 3, что позволило клубу впервые квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Мичел может в 2025 году заменить наставника английского «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолу.