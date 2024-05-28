ОФИЦИАЛЬНО. Мичел – лучший тренер Ла Лиги сезона 2023/24!
Тренер «Жироны» получил престижное признание
Сегодня, 28 мая, проходит вручение наград по итогам сезона чемпионата Испании по футболу 2023/24.
Награду лучшего тренера сезона получил наставник «Жироны» Мичел Анхель Санчес.
Под руководством Мичела «Жирона» провела лучший сезон в своей истории, заняв самое высокое место в элите испанского футбола – 3, что позволило клубу впервые квалифицироваться в Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что Мичел может в 2025 году заменить наставника английского «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолу.
❤️⭐ El premio a un AÑO HISTÓRICO.— LALIGA (@LaLiga) May 28, 2024
👔 ¡@Michel8Sanchez (@GironaFC) es el mejor entrenador de la temporada en #LALIGAEASPORTS!@MicrosoftES | @Globe_Soccer#PREMIOSLALIGA | #LALIGAAWARDS#LALIGACOACHOFTHESEASON#GlobeSoccer pic.twitter.com/x3B1vZbSX5
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