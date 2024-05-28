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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Мичел – лучший тренер Ла Лиги сезона 2023/24!
Испания
28 мая 2024, 21:35 | Обновлено 28 мая 2024, 22:07
995
0

ОФИЦИАЛЬНО. Мичел – лучший тренер Ла Лиги сезона 2023/24!

Тренер «Жироны» получил престижное признание

28 мая 2024, 21:35 | Обновлено 28 мая 2024, 22:07
995
0
ОФИЦИАЛЬНО. Мичел – лучший тренер Ла Лиги сезона 2023/24!
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Сегодня, 28 мая, проходит вручение наград по итогам сезона чемпионата Испании по футболу 2023/24.

Награду лучшего тренера сезона получил наставник «Жироны» Мичел Анхель Санчес.

Под руководством Мичела «Жирона» провела лучший сезон в своей истории, заняв самое высокое место в элите испанского футбола – 3, что позволило клубу впервые квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Мичел может в 2025 году заменить наставника английского «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолу.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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