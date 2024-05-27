Мичел может покинуть Жирону и стать преемником легендарного наставника

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола может покинуть английский клуб после завершения сезона 2024/25. У Жузепа завершается контракт с «горожанами».

По информации Todo Fichajes, руководство «Манчестер Сити» начало поиски вероятного преемника Гвардиолы. Новым наставником «Манчестер Сити» в 2025 году может стать коуч «Жироны» Мичел, который вызывает восхищение у руководства английского клуба.

У Мичела контракт с «Жироной» до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Мичел может стать преемником Маурисио Почеттино в лондонском «Челси».