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  4. Мичел может покинуть Жирону и стать преемником легендарного наставника
Испания
27 мая 2024, 15:11 | Обновлено 27 мая 2024, 15:13
1376
1

Мичел может покинуть Жирону и стать преемником легендарного наставника

Тренер «Жироны» может возглавить «Манчестер Сити» в 2025 году

27 мая 2024, 15:11 | Обновлено 27 мая 2024, 15:13
1376
1
Мичел может покинуть Жирону и стать преемником легендарного наставника
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола может покинуть английский клуб после завершения сезона 2024/25. У Жузепа завершается контракт с «горожанами».

По информации Todo Fichajes, руководство «Манчестер Сити» начало поиски вероятного преемника Гвардиолы. Новым наставником «Манчестер Сити» в 2025 году может стать коуч «Жироны» Мичел, который вызывает восхищение у руководства английского клуба.

У Мичела контракт с «Жироной» до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Мичел может стать преемником Маурисио Почеттино в лондонском «Челси».

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Дмитро Олійник Источник: Todofichajes.com
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OKs100
Мичелу нужно ещё на один сезон остаться в Жироне, и большинству игроков тоже, чтобы доказать всем, что этот успех был не случайным.
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