Роналду оценил свою победу в гонке бомбардиров Саудовской Аравии

Звездный португальский форвард клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии, имея в активе 35 голов – это рекорд для саудовской лиги.

Сдерживать эмоции по поводу очередного бомбардирского достижения Роналду не стал:

«Я не гонюсь за рекордами – это рекорды гонятся за мной», – написал Роналду в твиттере.

Напомним, в заключительном туре чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада» (3:1) Криштиану Роналду стал автором дубля.

I don’t follow the records, the records follow me. 🇸🇦 pic.twitter.com/rqywmmTfZD