ВИДЕО. Француз избежал дисквалификации за попадание мячом в зрителя на РГ

Французский теннисист Теренс Атман в матче первого круга Ролан Гаррос против Себастьяна Офнера чудом избежал дисквалификации после попадания мячом в зрительницу.

При счете 1:4 в четвертом сете удар Атмана ушел в аут, и француз на эмоциях выбил мяч на трибуны, попав в женщину.

Офнер требовал от официальных лиц матча дисквалификации соперника, но после долгих обсуждений с судьей и супервайзером, Атман получил предупреждение.

В итоге Офнер все выиграл этот матч со большим камбэком 3:6, 4:6, 7:6(2), 6:2, 7:5.

It's 𝐚𝐥𝐥 𝐤𝐢𝐜𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟𝐟 at Roland-Garros!



Terence Atmane hits a spectator out of frustration... 😤



Ofner wants him disqualified... ⛔️



After much deliberation with the umpire and supervisor, he gets a warning instead ⚠️#RolandGarros pic.twitter.com/9vSiEfSnWR