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Теннис
29 июля 2024, 00:25 | Обновлено 29 июля 2024, 00:45
226
0

Джокович против Надаля. Определены все участники 2-го раунда Олимпиады-2024

Карлос Алькарас, Александр Зверев, Каспер Рууд и Стефанос Циципас также виграли первые матчи

29 июля 2024, 00:25 | Обновлено 29 июля 2024, 00:45
226
0
Джокович против Надаля. Определены все участники 2-го раунда Олимпиады-2024
ATP. Новак Джокович и Рафаэль Надаль

28 июля завершились все матчи 1/32 финала олимпийского теннисного турнира в мужской сетке.

Лидер посева Новак Джокович уверенно переиграл Мэттью Эбдена и пробился во 2-й раунд.

Далее серб сыграет против легендарного Рафаэля Надаля, который на старте соревнований переиграл Мартона Фучовича. Это будет 60-й очный поединок Рафы и Ноле, счет 30:29 в пользу Новака.

Третий номер рейтинга АТР Карлос Алькарас уверенно разобрался с Хади Хабибом.

Свои стартовые поединки выиграли и другие известные теннисисты: Александр Зверев, Каспер Рууд, Стефанос Циципас, Тейлор Фритц.

Муж Свитолиной Гаэль Монфис завершил выступления на ОИ, проиграв Лоренцо Музетти.

Олимпийские игры 2024. Мужчины. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Рафаэль Надаль
Доминик Кепфер – Маттео Арнальди

Себастьян Баэс [12] – Бенджамин Хассан
Даниэль Эванс – Стефанос Циципас

Александр Зверев [3] – Томаш Махач
Стэн Вавринка – Алексей Попырин

Лоренцо Музетти [11] – Мариано Навоне
Джек Дрейпер – Тейлор Фритц

Нижняя часть сетки

Каспер Рууд [6] – Андреа Вавассори
Франсиско Черундоло – Уго Умбер [10]

Феликс Оже-Альяссим [13] – Максимилиан Мартерер
Себастьян Офнер – Даниил Медведев [4]

Ян-Леннард Штруфф – Корентен Муте
Якуб Меншик – Томми Пол [9]

Роман Сафиуллин – Томас Мартин Этчеверри
Таллон Грикспор – Карлос Алькарас [2]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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