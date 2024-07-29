Джокович против Надаля. Определены все участники 2-го раунда Олимпиады-2024
Карлос Алькарас, Александр Зверев, Каспер Рууд и Стефанос Циципас также виграли первые матчи
28 июля завершились все матчи 1/32 финала олимпийского теннисного турнира в мужской сетке.
Лидер посева Новак Джокович уверенно переиграл Мэттью Эбдена и пробился во 2-й раунд.
Далее серб сыграет против легендарного Рафаэля Надаля, который на старте соревнований переиграл Мартона Фучовича. Это будет 60-й очный поединок Рафы и Ноле, счет 30:29 в пользу Новака.
Третий номер рейтинга АТР Карлос Алькарас уверенно разобрался с Хади Хабибом.
Свои стартовые поединки выиграли и другие известные теннисисты: Александр Зверев, Каспер Рууд, Стефанос Циципас, Тейлор Фритц.
Муж Свитолиной Гаэль Монфис завершил выступления на ОИ, проиграв Лоренцо Музетти.
Олимпийские игры 2024. Мужчины. Пары 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Рафаэль Надаль
Доминик Кепфер – Маттео Арнальди
Себастьян Баэс [12] – Бенджамин Хассан
Даниэль Эванс – Стефанос Циципас
Александр Зверев [3] – Томаш Махач
Стэн Вавринка – Алексей Попырин
Лоренцо Музетти [11] – Мариано Навоне
Джек Дрейпер – Тейлор Фритц
Нижняя часть сетки
Каспер Рууд [6] – Андреа Вавассори
Франсиско Черундоло – Уго Умбер [10]
Феликс Оже-Альяссим [13] – Максимилиан Мартерер
Себастьян Офнер – Даниил Медведев [4]
Ян-Леннард Штруфф – Корентен Муте
Якуб Меншик – Томми Пол [9]
Роман Сафиуллин – Томас Мартин Этчеверри
Таллон Грикспор – Карлос Алькарас [2]
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