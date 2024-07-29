Джокович против Надаля. Определены все участники 2-го раунда Олимпиады-2024

28 июля завершились все матчи 1/32 финала олимпийского теннисного турнира в мужской сетке.

Лидер посева Новак Джокович уверенно переиграл Мэттью Эбдена и пробился во 2-й раунд.

Далее серб сыграет против легендарного Рафаэля Надаля, который на старте соревнований переиграл Мартона Фучовича. Это будет 60-й очный поединок Рафы и Ноле, счет 30:29 в пользу Новака.

Третий номер рейтинга АТР Карлос Алькарас уверенно разобрался с Хади Хабибом.

Свои стартовые поединки выиграли и другие известные теннисисты: Александр Зверев, Каспер Рууд, Стефанос Циципас, Тейлор Фритц.

Муж Свитолиной Гаэль Монфис завершил выступления на ОИ, проиграв Лоренцо Музетти.

Олимпийские игры 2024. Мужчины. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Рафаэль Надаль

Доминик Кепфер – Маттео Арнальди

Себастьян Баэс [12] – Бенджамин Хассан

Даниэль Эванс – Стефанос Циципас

Александр Зверев [3] – Томаш Махач

Стэн Вавринка – Алексей Попырин

Лоренцо Музетти [11] – Мариано Навоне

Джек Дрейпер – Тейлор Фритц

Нижняя часть сетки

Каспер Рууд [6] – Андреа Вавассори

Франсиско Черундоло – Уго Умбер [10]

Феликс Оже-Альяссим [13] – Максимилиан Мартерер

Себастьян Офнер – Даниил Медведев [4]

Ян-Леннард Штруфф – Корентен Муте

Якуб Меншик – Томми Пол [9]



Роман Сафиуллин – Томас Мартин Этчеверри

Таллон Грикспор – Карлос Алькарас [2]