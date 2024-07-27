Накормил баранкой. Джокович разбил австралийца на Олимпиаде и ждет Надаля
Новак в двух сетах разгромил Мэттью Эбдена в 1/32 финала ОИ-24 со счетом 6:0, 6:1
Второй номер рейтинга АТР Новак Джокович (Сербия) успешно стартовал на олимпийском теннисном турнире, который проходит в Париже на кортах Ролан Гаррос.
В 1/32 финала серб в двух сетах разгромил представителя Австралии Мэттью Эбдена за 55 минут.
Олимпийские игры 2024. Теннис. 1/32 финала
Новак Джокович (Сербия) [1] – Мэттью Эбден (Австралия) – 6:0, 6:1
Это была первая встреча соперников.
Эбден в последний раз играл в одиночном разряде в августе 2022 года, а его последняя победа датируется 7 июня того же года. Мэттью – профильный парник. В середине второй партии австралиец при счете 0:6, 0:2 в шуточной форме попросил болельщика заменить его на корте.
Во 2-м раунде Олимпиады Новак может встретится с легендарным Рафаэлем Надалем, если испанец одолеет Мартона Фучовича.
Джокович является бронзовым медалистом Олимпийских игр 2008 года в Токио.
Ebden just asked people in the crowd if they wanted to play against Djokovic instead of him 😭😂— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) July 27, 2024
Down 0-6 0-2, although, to be fair, Matthew hasn’t played a singles match in TWO YEARS 😅 pic.twitter.com/rQgIxx361j
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