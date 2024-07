Накормил баранкой. Джокович разбил австралийца на Олимпиаде и ждет Надаля

Второй номер рейтинга АТР Новак Джокович (Сербия) успешно стартовал на олимпийском теннисном турнире, который проходит в Париже на кортах Ролан Гаррос.

В 1/32 финала серб в двух сетах разгромил представителя Австралии Мэттью Эбдена за 55 минут.

Олимпийские игры 2024. Теннис. 1/32 финала

Новак Джокович (Сербия) [1] – Мэттью Эбден (Австралия) – 6:0, 6:1

Это была первая встреча соперников.

Эбден в последний раз играл в одиночном разряде в августе 2022 года, а его последняя победа датируется 7 июня того же года. Мэттью – профильный парник. В середине второй партии австралиец при счете 0:6, 0:2 в шуточной форме попросил болельщика заменить его на корте.

Во 2-м раунде Олимпиады Новак может встретится с легендарным Рафаэлем Надалем, если испанец одолеет Мартона Фучовича.

Джокович является бронзовым медалистом Олимпийских игр 2008 года в Токио.

Ebden just asked people in the crowd if they wanted to play against Djokovic instead of him 😭😂



Down 0-6 0-2, although, to be fair, Matthew hasn’t played a singles match in TWO YEARS 😅 pic.twitter.com/rQgIxx361j