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Теннис
27 июля 2024, 16:15 | Обновлено 27 июля 2024, 16:33
281
0

Накормил баранкой. Джокович разбил австралийца на Олимпиаде и ждет Надаля

Новак в двух сетах разгромил Мэттью Эбдена в 1/32 финала ОИ-24 со счетом 6:0, 6:1

27 июля 2024, 16:15 | Обновлено 27 июля 2024, 16:33
281
0
Накормил баранкой. Джокович разбил австралийца на Олимпиаде и ждет Надаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Мэттью Эбден

Второй номер рейтинга АТР Новак Джокович (Сербия) успешно стартовал на олимпийском теннисном турнире, который проходит в Париже на кортах Ролан Гаррос.

В 1/32 финала серб в двух сетах разгромил представителя Австралии Мэттью Эбдена за 55 минут.

Олимпийские игры 2024. Теннис. 1/32 финала

Новак Джокович (Сербия) [1] – Мэттью Эбден (Австралия) – 6:0, 6:1

Это была первая встреча соперников.

Эбден в последний раз играл в одиночном разряде в августе 2022 года, а его последняя победа датируется 7 июня того же года. Мэттью – профильный парник. В середине второй партии австралиец при счете 0:6, 0:2 в шуточной форме попросил болельщика заменить его на корте.

Во 2-м раунде Олимпиады Новак может встретится с легендарным Рафаэлем Надалем, если испанец одолеет Мартона Фучовича.

Джокович является бронзовым медалистом Олимпийских игр 2008 года в Токио.

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Новак Джокович Мэттью Эбден Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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