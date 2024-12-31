Днепр-1: лучшие из лучших по номинациям

Футбольные личности, творившие историю СК «Днепр-1», выбрали самых выдающихся игроков, тренеров и памятные матчи в короткой истории «спортклубовцев»

Три года подряд до этого автор проекта «Днепрянин» Игорь Лысенко подводил итоги года спортивного клуба «Днепр-1». Делал это не один – приобщал к голосованию футбольных специалистов, местных спортивных журналистов, блогеров и читателей проекта.

Однако в конце 2024 года делать итоги года для «Днепра-1» неуместно. Во второй половине сезона УПЛ сезона 2023/24 подопечные Юрия Максимова больше страдали, чем играли в футбол, хотя и получили номинально положительный результат – 4 место и выход в еврокубки. Что было дальше – вы и сами знаете: массовая распродажа игроков, поиск инвесторов, перевод ответственности руководителей клуба друг на друга, и в итоге снятие с соревнований.

Автор принял решение вместо итогов года сделать общие итоги истории одиозного клуба из города-миллионника на Днепре. А кто бы что ни говорил – история у «Днепра-1» все же была:

Экспресс-выход из второй лиги в УПЛ за два года профессионального существования;

Борьба за выход в еврокубки в плей-офф против «Колоса» в первом же сезоне в элите украинского футбола;

«Американские горки» с Игорем Йовичевичем: от зоны вылета до бронзы УПЛ;

Реабилитация карьеры и появление новых звезд украинского футбола: Артем Довбик, Александр Пихаленок и Александр Сваток;

Харьковский дуэт: Кучер и Красников, борьба за чемпионство и дебютный сезон в еврокубках;

Юрий Максимов, победы над «Динамо» и «Шахтером», трансферный бан и последующий упадок.

Жюри церемонии

Определять лучших будут игроки, творившие историю этого клуба. Возможно, здесь будет определенная доля субъективности, потому что только условный Игорь Когут играл при всех тренерах «Днепра-1», но все равно результаты получились достаточно интересными. В отдельном представлении жюри не нуждается, поэтому просто укажу фамилии и их вклад в развитие «спортклубовцев». Единственный важный нюанс, что в случае равенства голосов, лучших будет выбирать автор как основатель этой ежегодной премии.





Номинации

Количество номинаций - 9. Сконцентрировались в первую очередь на позитиве, тем более, что футбольная жизнь изменчива, никогда не знаешь, с кем будешь работать завтра, поэтому выбор худших решили обойти стороной. Более того, звание худшего в истории «Днепра-1» заслуживает точно не бывший футболист или тренер «спортклубовцев».

Лучший матч

Все варианты, названные жюри, греют души и сердца болельщиков «Днепра-1». Даже большинство рядовых поклонников украинского футбола могут помнить разгром «Ворсклы» – это был праймовый «Днепр-1» Игора Йовичевича - или сенсационную победу над «Динамо», после того, как Кучер и Красников летом собирали команду с мира по нитке.

Все эти варианты, конечно, интересны, но большинство респондентов не случайно выбрали лучшим матчем в истории «Днепра-1» – победу над «Динамо» со счетом 3:1 в 2020 году. Вижу в этом выборе следующую логику. Во-первых, «Днепр-1» по уровню исполнителей тогда был значительно слабее, а значит, этот результат был полной сенсацией. Во-вторых, это лучший матч в карьере Владислава Супряги. В-третьих, историчность события. После него, «Динамо» ужесточило правила игры против себя арендованных игроков.

Лучший матч: «Днепр-1» – «Динамо» (3:1), 2020 год

Худший матч

По 2 балла набрали варианты с поражениями «Шахтеру» и «Руху» в 2020 году. Поражение «горнякам» – неприятное событие, но не такое, как поражение «Руху», тогда еще не являвшемуся претендентом на еврокубки. Помню этот матч, на подопечных Йовичевича было больно смотреть, хотя и нужно сделать справедливую заметку, что у «спортклубовцев» тогда были значительные проблемы с составом из-за коронавируса.

Худший матч: «Рух» - «Днепр-1» (4:1), 2020 год

Лучший вратарь

История Валерия Юрчука в «Днепре-1» – это история постоянной борьбы с недоверием тренеров. На место Юрчука постоянно искали замену, но он играл стабильно и оставался в команде. И хотя в истории «Днепра-1» были вратари, которые на первый взгляд сильнее Валерия, тот же Кожокару или Волынец, но их вклад в общее развитие команды все же меньше.



Лучший вратарь в истории: Валерий Юрчук

Лучший защитник





Проблематика этой позиции, как и следующей – это то, что субъективно трудно оценить роль крайнего и центрального защитника и определить, кто из них был лучше. Александр Сваток пришел в «Днепр-1» с травмой, а ушел из него в роли капитана и игрока сборной Украины. Именно поэтому его и выбрали лучшим защитником.

Лучший защитник: Александр Сваток

Лучший полузащитник

Борьба за победу в этой номинации шла между похожими по игровым качествам футболистами: Сергеем Кравченко и Александром Пихаленком. И если первый уже был ближе к завершению карьеры в «Днепре-1», то яркий путь Александра Пихаленка в «Днепре-1» только начался. Из «Днепра-1» его вызвали в сборную Украины, а после. перехода Довбика в «Жирону» именно Пихаленок стал лидером команды.

Лучший полузащитник: Александр Пихаленок

Лучший нападающий

По сути, едва ли не единственная безоговорочная номинация, дополнительных комментариев не требуется.

Лучший нападающий: Артем Довбик

Лучший гол

Трудная номинация, ведь игроки «спортклубовцев» забили много невероятных голов в разные периоды своей истории. Жюри больше всего понравился шедевр от еще совсем юного Александра Назаренко в ворота киевского «Динамо».

Лучший гол: Александр Назаренко в ворота «Динамо» (2020 год)

3 лучших игрока

Важное уточнение. Здесь речь идет именно о тройке лучших, поэтому распределения на 1-3 место здесь нет. В принципе – все логично. Все трое были сильнейшими из всех и сыграли огромную роль в достижениях и призовых местах «Днепра-1».

Топ-3 лучших игроков: Александр Сваток, Александр Пихаленок и Артем Довбик

Лучший тренер

Как ни парадоксально, но лучшее достижение «Днепра-1» - 2 место в УПЛ, которое было добыто при Александре Кучере, не было отмечено нашим сегодняшним жюри. Еще интереснее становится факт, что решающий четвертый голос за коллегу по тренерскому цеху отдал именно Игор Йовичевич.

Лучший тренер: Дмитрий Михайленко

От автора

От имени всего медиасообщества Днепра и болельщиков днепровского футбола хочу поблагодарить всех указанных в этой статье людей, которые приносили положительные эмоции на протяжении всех этих лет и закрыли прогалину в душе после болезненной потери ФК Днепр.

Надеемся, что в Новом – 2025 году профессиональный футбол в Днепре будет восстановлен. Всех с новогодними праздниками! Мира, счастья и побед!

Игорь ЛЫСЕНКО