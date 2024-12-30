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  4. Джокович / Кирьос – Эрлер / Мис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
30 декабря 2024, 10:35 |
224
0

Джокович / Кирьос – Эрлер / Мис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира АТР 250 в Брисбене 30 декабря в 10:30

30 декабря 2024, 10:35 |
224
0
Джокович / Кирьос – Эрлер / Мис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

30 декабря легендарный сербский теннисист Новак Джокович и австралийский шоумен Ник Кирьос начнут выступления в одном дуэте в парном разряде хардового турнира АТР 250 в Брисбене, Австралия.

В 1-м раунде Ноле и Ник, которые получили wild card от организаторов, сыграют против тандема Александер Эрлер (Австрия) / Андреас Мис (Германия). Поединок состоится 5-м запуском на корте Pat Rafter Arena. Ориентировочное время начала встречи – 10:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча тандемов.

Победители противостояния в 1/8 финала сыграют против первой сеяной пары Никола Мектич (Хорватия) / Майкл Винус (Новая Зеландия).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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