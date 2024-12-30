Джокович / Кирьос – Эрлер / Мис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 декабря легендарный сербский теннисист Новак Джокович и австралийский шоумен Ник Кирьос начнут выступления в одном дуэте в парном разряде хардового турнира АТР 250 в Брисбене, Австралия.

В 1-м раунде Ноле и Ник, которые получили wild card от организаторов, сыграют против тандема Александер Эрлер (Австрия) / Андреас Мис (Германия). Поединок состоится 5-м запуском на корте Pat Rafter Arena. Ориентировочное время начала встречи – 10:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча тандемов.

Победители противостояния в 1/8 финала сыграют против первой сеяной пары Никола Мектич (Хорватия) / Майкл Винус (Новая Зеландия).

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