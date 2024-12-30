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  4. Юлия Стародубцева – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
30 декабря 2024, 16:50 |
117
0

Юлия Стародубцева – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Окленде

30 декабря 2024, 16:50 |
117
0
Юлия Стародубцева – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

31 декабря украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 101) начнет выступления на турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В 1/16 финала украинка сыграет против Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 85). Поединок начнется 1-м запуском на корте Grand Stand. Ориентировочное время начала встречи – 00:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Во 2-м раунде Стародубцева сыграет против победительницы противостояния Мэдисон Киз (США, WTA 21) – Лючия Бронцетти (Италия, WTA 73).

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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Юлия Стародубцева Жаклин Кристиан смотреть онлайн WTA Окленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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