Юлия Стародубцева – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Окленде
31 декабря украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 101) начнет выступления на турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.
В 1/16 финала украинка сыграет против Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 85). Поединок начнется 1-м запуском на корте Grand Stand. Ориентировочное время начала встречи – 00:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Во 2-м раунде Стародубцева сыграет против победительницы противостояния Мэдисон Киз (США, WTA 21) – Лючия Бронцетти (Италия, WTA 73).
Видеоплеер матча будет добавлен позже...
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