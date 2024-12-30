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WTA
30 декабря 2024, 22:54 |
46
0

Италия – Франция. Матчи Паолини и Умбера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 30 декабря в 01:30

30 декабря 2024, 22:54 |
46
0
Италия – Франция. Матчи Паолини и Умбера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

31 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.

В поединке группы D Италия встретится с Францией. Ориентировочное время начала первой игры – 01:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Группа D, Сидней. 31 декабря

01:30. Италия – Франция

  • Флавио Коболли – Уго Умбер
  • Жасмин Паолини – Хлоэ Паке
  • Сара Эррани / Андреа Вавассори – Эликсан Лешемия / Эдуар Роже-Васслен

В одной группе Италия и Франция выступают вместе со Швейцарией.

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United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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