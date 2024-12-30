Италия – Франция. Матчи Паолини и Умбера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 30 декабря в 01:30
31 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.
В поединке группы D Италия встретится с Францией. Ориентировочное время начала первой игры – 01:30 по Киеву.
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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.
United Cup 2025. Группа D, Сидней. 31 декабря
01:30. Италия – Франция
- Флавио Коболли – Уго Умбер
- Жасмин Паолини – Хлоэ Паке
- Сара Эррани / Андреа Вавассори – Эликсан Лешемия / Эдуар Роже-Васслен
В одной группе Италия и Франция выступают вместе со Швейцарией.
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