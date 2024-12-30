Италия – Франция. Матчи Паолини и Умбера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.

В поединке группы D Италия встретится с Францией. Ориентировочное время начала первой игры – 01:30 по Киеву.

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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Группа D, Сидней. 31 декабря

01:30. Италия – Франция

Флавио Коболли – Уго Умбер

Флавио Коболли – Уго Умбер Жасмин Паолини – Хлоэ Паке

Жасмин Паолини – Хлоэ Паке Сара Эррани / Андреа Вавассори – Эликсан Лешемия / Эдуар Роже-Васслен

В одной группе Италия и Франция выступают вместе со Швейцарией.

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United Cup 2025. Расписание и результаты матчей