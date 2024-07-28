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Теннис
28 июля 2024, 19:05 | Обновлено 28 июля 2024, 20:16
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Будет битва легенд. Надаль выиграл стартовый матч на Олимпийских играх 2024

Рафаэль в трех сетах переиграл Мартона Фучовича в 1/32 и вышел на Новака Джоковича

28 июля 2024, 19:05 | Обновлено 28 июля 2024, 20:16
1650
0
Будет битва легенд. Надаль выиграл стартовый матч на Олимпийских играх 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Легендарный испанский теннисист и 22-кратный победитель турниров серии Grand Slam Рафаэль Надаль (АТР 161) успешно стартовал на олимпийском теннисном турнире в Париже, который проводится на грунтовых кортах Ролан Гаррос.

В 1/32 финала испанец в трех непростых сетах одолел Мартона Фучовича (Венгрия, ATP 83) за 2 часа и 30 минут.

Олимпийские игры 2024. 1/32 финала

Мартон Фучович (Венгрия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 1:6, 6:4, 4:6

Это была первая встреча теннисистов.

Во 2-м раунде Олимпиады Надаль сыграет против не менее легендарного Новака Джоковича. Это будет 60-й очный поединок титанов тенниса. Счет 30:29 в пользу Ноле.

Надаль является олимпийским чемпионом 2008 года на Играх в Пекине. В 2016 в Рио он также взял золотую медаль Олимпиады в парном разряде. К слову, 27 июля Рафа стартовал на ОИ-24 и в паре, где вместе с Карлосом Алькарасом одолел аргентинский тандем Максимо Гонсалес / Андрес Мольтени.

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Мартон Фучович Рафаэль Надаль Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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