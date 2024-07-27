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Теннис
27 июля 2024, 21:58 | Обновлено 27 июля 2024, 22:38
795
0

Надаль и Алькарас выиграли первый матч парного разряда на ОИ в Париже

Испанцы начали с победы над шестыми сеяными

27 июля 2024, 21:58 | Обновлено 27 июля 2024, 22:38
795
0
Надаль и Алькарас выиграли первый матч парного разряда на ОИ в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас

Звездная испанская пара Карлос Алькарас / Рафаэль Надаль стартовала с победы на олимпийском теннисном турнире в Париже.

В первом раунде испанцы в двух сетах переиграли аргентинцев Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени, которые входят в топ-20 парного рейтинга ATP и были посеяны на ОИ под шестым номером.

Олимпийский теннисный турнир. Мужчины. Первый круг парного разряда
Карлос Алькарас / Рафаэль Надаль – Максимо Гонсалес / Андрес Мольтени – 7:6(4), 6:4

Во втором раунде Алькарас и Надаль сыграют с победителями матча Таллон Грикспор / Уэсли Колхоф – Мартон Фучович / Фабиан Марожан.

Ранее Алькарас стартовал с уверенной победы в одиночном разряде.

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Карлос Алькарас (теннисист) Рафаэль Надаль Максимо Гонсалес Андрес Мольтени Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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