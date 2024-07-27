Надаль и Алькарас выиграли первый матч парного разряда на ОИ в Париже
Испанцы начали с победы над шестыми сеяными
Звездная испанская пара Карлос Алькарас / Рафаэль Надаль стартовала с победы на олимпийском теннисном турнире в Париже.
В первом раунде испанцы в двух сетах переиграли аргентинцев Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени, которые входят в топ-20 парного рейтинга ATP и были посеяны на ОИ под шестым номером.
Олимпийский теннисный турнир. Мужчины. Первый круг парного разряда
Карлос Алькарас / Рафаэль Надаль – Максимо Гонсалес / Андрес Мольтени – 7:6(4), 6:4
Во втором раунде Алькарас и Надаль сыграют с победителями матча Таллон Грикспор / Уэсли Колхоф – Мартон Фучович / Фабиан Марожан.
Ранее Алькарас стартовал с уверенной победы в одиночном разряде.
Inolvidable ❤️💛#Paris2024 | #Olympics | #tennis | @carlosalcaraz | @RafaelNadal pic.twitter.com/ZPnv9HYFyY— ITF (@ITFTennis) July 27, 2024
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