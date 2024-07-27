Надаль и Алькарас выиграли первый матч парного разряда на ОИ в Париже

Звездная испанская пара Карлос Алькарас / Рафаэль Надаль стартовала с победы на олимпийском теннисном турнире в Париже.

В первом раунде испанцы в двух сетах переиграли аргентинцев Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени, которые входят в топ-20 парного рейтинга ATP и были посеяны на ОИ под шестым номером.

Олимпийский теннисный турнир. Мужчины. Первый круг парного разряда

Карлос Алькарас / Рафаэль Надаль – Максимо Гонсалес / Андрес Мольтени – 7:6(4), 6:4

Во втором раунде Алькарас и Надаль сыграют с победителями матча Таллон Грикспор / Уэсли Колхоф – Мартон Фучович / Фабиан Марожан.

Ранее Алькарас стартовал с уверенной победы в одиночном разряде.