Чемпион Ролан Гаррос 2024 уверенно стартовал на ОИ в Париже

Чемпион Ролан Гаррос 2024 Карлос Алькарас стартовал с уверенно победы на Олимпийских играх в Париже.

В мачте первого раунда испанец в двух сетах переиграл представителя Ливана Хади Хабиба.

Олимпийский теннисный турнир. Мужчины. Первый круг

Карлос Алькарас (Испания) – Хади Хабиб (Ливан) – 6:3, 6:1

Во втором круге Алькарас сразится против Таллона Грикспора из Нидерландов или Кэмерона Норри из Великобритании.

Для Карлоса это первое выступление на Олимпийских играх, он является фаворитом у букмекеров в одиночном разряде. Также Алькарас заявлен в парном разряде в дуэте с Рафаэлем Надалем.

R2 🔜@carlosalcaraz advances to the second round of #Paris2024 as he defeats Hady Habib 6-3 6-1 🔥#Olympics | #tennis pic.twitter.com/3f3lE4Hcei