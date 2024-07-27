Чемпион Ролан Гаррос 2024 уверенно стартовал на ОИ в Париже
Карлос Алькарас разобрался со своии первым соперником
Чемпион Ролан Гаррос 2024 Карлос Алькарас стартовал с уверенно победы на Олимпийских играх в Париже.
В мачте первого раунда испанец в двух сетах переиграл представителя Ливана Хади Хабиба.
Олимпийский теннисный турнир. Мужчины. Первый круг
Карлос Алькарас (Испания) – Хади Хабиб (Ливан) – 6:3, 6:1
Во втором круге Алькарас сразится против Таллона Грикспора из Нидерландов или Кэмерона Норри из Великобритании.
Для Карлоса это первое выступление на Олимпийских играх, он является фаворитом у букмекеров в одиночном разряде. Также Алькарас заявлен в парном разряде в дуэте с Рафаэлем Надалем.
R2 🔜@carlosalcaraz advances to the second round of #Paris2024 as he defeats Hady Habib 6-3 6-1 🔥#Olympics | #tennis pic.twitter.com/3f3lE4Hcei— ITF (@ITFTennis) July 27, 2024
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