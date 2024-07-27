Чемпион Ролан Гаррос 2024 уверенно стартовал на ОИ в Париже

Чемпион Ролан Гаррос 2024 Карлос Алькарас стартовал с уверенно победы на Олимпийских играх в Париже.

В мачте первого раунда испанец в двух сетах переиграл представителя Ливана Хади Хабиба.

Олимпийский теннисный турнир. Мужчины. Первый круг

Карлос Алькарас (Испания) – Хади Хабиб (Ливан) – 6:3, 6:1

Во втором круге Алькарас сразится против Таллона Грикспора из Нидерландов или Кэмерона Норри из Великобритании.

Для Карлоса это первое выступление на Олимпийских играх, он является фаворитом у букмекеров в одиночном разряде. Также Алькарас заявлен в парном разряде в дуэте с Рафаэлем Надалем.