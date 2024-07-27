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Теннис
27 июля 2024, 16:21 | Обновлено 27 июля 2024, 17:17
789
0

Чемпион Ролан Гаррос 2024 уверенно стартовал на ОИ в Париже

Карлос Алькарас разобрался со своии первым соперником

27 июля 2024, 16:21 | Обновлено 27 июля 2024, 17:17
789
0
Чемпион Ролан Гаррос 2024 уверенно стартовал на ОИ в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Чемпион Ролан Гаррос 2024 Карлос Алькарас стартовал с уверенно победы на Олимпийских играх в Париже.

В мачте первого раунда испанец в двух сетах переиграл представителя Ливана Хади Хабиба.

Олимпийский теннисный турнир. Мужчины. Первый круг
Карлос Алькарас (Испания) – Хади Хабиб (Ливан) – 6:3, 6:1

Во втором круге Алькарас сразится против Таллона Грикспора из Нидерландов или Кэмерона Норри из Великобритании.

Для Карлоса это первое выступление на Олимпийских играх, он является фаворитом у букмекеров в одиночном разряде. Также Алькарас заявлен в парном разряде в дуэте с Рафаэлем Надалем.

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Карлос Алькарас (теннисист) Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде Хади Хабиб
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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