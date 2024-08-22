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  4. Стародубцева преодолела квалификацию на всех турнирах Grand Slam в 2024-м
US Open
22 августа 2024, 20:34 |
705
2

Стародубцева преодолела квалификацию на всех турнирах Grand Slam в 2024-м

Юлии покорилось солидное достижение

22 августа 2024, 20:34 |
705
2
Стародубцева преодолела квалификацию на всех турнирах Grand Slam в 2024-м
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева пробилась в основную сетку US Open 2024, одолев британку Сонай Картал. До этого в отборе она обыграла китаянку Гао Синьюй и Викторию Хименес Касинцеву из Андорры.

В этом году Стародубцева сыграла в квалификации всех турниров Grand Slam и на каждом из них проходила в основу. Далее успехи были скромнее, единственный матч в основной сетке удалось выиграть на Уимблдоне.

Матчи Стародубцевой в квалификации трех предыдущих турниров Grand Slam:

Australian Open 2024

Ролан Гаррос 2024

Уимблдон-2024

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Юлия Стародубцева Сонай Картал US Open 2024 Australian Open 2024 Ролан Гаррос 2024 Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 2
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Muskrat2
Така людина має бути в сотні. Мабуть тупість з невдалим графіком виступів тримають її в цих квалах.
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