Стародубцева преодолела квалификацию на всех турнирах Grand Slam в 2024-м
Юлии покорилось солидное достижение
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева пробилась в основную сетку US Open 2024, одолев британку Сонай Картал. До этого в отборе она обыграла китаянку Гао Синьюй и Викторию Хименес Касинцеву из Андорры.
В этом году Стародубцева сыграла в квалификации всех турниров Grand Slam и на каждом из них проходила в основу. Далее успехи были скромнее, единственный матч в основной сетке удалось выиграть на Уимблдоне.
Матчи Стародубцевой в квалификации трех предыдущих турниров Grand Slam:
Australian Open 2024
Ролан Гаррос 2024
Уимблдон-2024
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