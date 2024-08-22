Стародубцева преодолела квалификацию на всех турнирах Grand Slam в 2024-м

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева пробилась в основную сетку US Open 2024, одолев британку Сонай Картал. До этого в отборе она обыграла китаянку Гао Синьюй и Викторию Хименес Касинцеву из Андорры.

В этом году Стародубцева сыграла в квалификации всех турниров Grand Slam и на каждом из них проходила в основу. Далее успехи были скромнее, единственный матч в основной сетке удалось выиграть на Уимблдоне.

Матчи Стародубцевой в квалификации трех предыдущих турниров Grand Slam:

Australian Open 2024

Ролан Гаррос 2024

Уимблдон-2024